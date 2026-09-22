¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional? Tras el empate ante Nueva Chicago en Mataderos Patronato retornará el fin de semana al Grella donde recibirá a San Martín de San Juan. 22 de septiembre 2026 · 12:05hs

Prensa Patronato

Patronato fue protagonista del encuentro que cerró la 30° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Rescató una unidad en su visita a Nueva Chicao al igualar 1 a 1 en el estadio República de Mataderos. El empate le permitió continuar posicionado fuera de puestos de descenso.

El punto no fue observado con malos ojos en barrio Villa Sarmiento. No obstante, para darle un valor agregado a esa unidad tendrá que conquistar la victoria en la siguiente presentación.

Marcelo Fuentes: "El equipo nos representó" ¿Como quedó posicionado Patronato en la Primera Nacional?

Nota relacionada: Marcelo Fuentes: "El equipo nos representó" En la próxima jornada el Rojinegro retornará al estadio Grella. En su casa recibirá a San Martín de San Juan, equipo que se ubica en zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. El juego entre el representante entrerriano y el Verdinegro sanjuanino fue programado para el domingo a partir de las 16. Programa de la 31° fecha de la Primera Nacional, Zona B Sábado 16: Quilmes - Güemes 20: Colegiales - Chacarita Domingo 15.30: Atlanta – Agropecuario 15.30: Almagro - Nueva Chicago 16: Patronato – San Martín (San Juan) 16: Gimnasia (Jujuy) – San Martín (Tucumán) 16.30: Deportivo Maipú - Temperley 18: Gimnasia y Tiro – Atlético Rafaela 16.30: Midland – Tristán Suárez