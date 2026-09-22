Patronato fue protagonista del encuentro que cerró la 30° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Rescató una unidad en su visita a Nueva Chicao al igualar 1 a 1 en el estadio República de Mataderos. El empate le permitió continuar posicionado fuera de puestos de descenso.
¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?
Tras el empate ante Nueva Chicago en Mataderos Patronato retornará el fin de semana al Grella donde recibirá a San Martín de San Juan.
El punto no fue observado con malos ojos en barrio Villa Sarmiento. No obstante, para darle un valor agregado a esa unidad tendrá que conquistar la victoria en la siguiente presentación.
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En la próxima jornada el Rojinegro retornará al estadio Grella. En su casa recibirá a San Martín de San Juan, equipo que se ubica en zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. El juego entre el representante entrerriano y el Verdinegro sanjuanino fue programado para el domingo a partir de las 16.
Programa de la 31° fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
16: Quilmes - Güemes
20: Colegiales - Chacarita
Domingo
15.30: Atlanta – Agropecuario
15.30: Almagro - Nueva Chicago
16: Patronato – San Martín (San Juan)
16: Gimnasia (Jujuy) – San Martín (Tucumán)
16.30: Deportivo Maipú - Temperley
18: Gimnasia y Tiro – Atlético Rafaela
16.30: Midland – Tristán Suárez