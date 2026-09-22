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¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Tras el empate ante Nueva Chicago en Mataderos Patronato retornará el fin de semana al Grella donde recibirá a San Martín de San Juan.

22 de septiembre 2026 · 12:05hs
¿Cuándo volverá a jugar Patronato por la Primera Nacional?

Prensa Patronato

Patronato fue protagonista del encuentro que cerró la 30° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Rescató una unidad en su visita a Nueva Chicao al igualar 1 a 1 en el estadio República de Mataderos. El empate le permitió continuar posicionado fuera de puestos de descenso.

El punto no fue observado con malos ojos en barrio Villa Sarmiento. No obstante, para darle un valor agregado a esa unidad tendrá que conquistar la victoria en la siguiente presentación.

Marcelo Fuentes destacó el rendimiento del equipo ante Nueva Chicago valoró que continuar fuera de los puestos de descenso.

Marcelo Fuentes: "El equipo nos representó"

¿como quedo posicionado patronato en la primera nacional?

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En la próxima jornada el Rojinegro retornará al estadio Grella. En su casa recibirá a San Martín de San Juan, equipo que se ubica en zona de acceso al reducido que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional de Fútbol. El juego entre el representante entrerriano y el Verdinegro sanjuanino fue programado para el domingo a partir de las 16.

Programa de la 31° fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

16: Quilmes - Güemes

20: Colegiales - Chacarita

Domingo

15.30: Atlanta – Agropecuario

15.30: Almagro - Nueva Chicago

16: Patronato – San Martín (San Juan)

16: Gimnasia (Jujuy) – San Martín (Tucumán)

16.30: Deportivo Maipú - Temperley

18: Gimnasia y Tiro – Atlético Rafaela

16.30: Midland – Tristán Suárez

Patronato Primera Nacional San Martín de San Juan
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