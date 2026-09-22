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Rocamora clasificó al Final Four de la Liga Federal Formativa Femenina

Tomás de Rocamora se metió en la instancia definitoria de la Liga Federal Formativa Femenina de Básquet al quedar segundo en su zona semifinal.

22 de septiembre 2026 · 12:16hs
Rocamora clasificó al Final Four de la Liga Federal Formativa Femenina

El plantel U11 de Tomás de Rocamora logró el pasaje al Cuadrangular Final de la Liga Federal Formativa Femenina de Básquet de Mini, certamen organizado por la Confederación Argentina de Básquetbol, al finalizar en la segunda posición del Cuadrangular A en la fase semifinal.

El triunfo por 63-54 sobre Libertad de Sunchales en el juego de cierre resultó determinante para sellar el boleto, considerando que en previo a ese juego las Rojitas habían caído 67-61 frente a Paganini Alumni de Granadero Baigorria.

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Las acciones disputadas en el estadio Julio César Paccagnella concluyeron con un triple empate en cinco puntos. La tabla final posicionó a Libertad en el primer lugar, Rocamora en el segundo puesto y Paganini Alumni en la tercera casilla. Por su parte, Zaninetti ocupó el cuarto escalón con tres unidades.

En lo que respecta al Cuadrangular B, los representativos que aseguraron su clasificación a la instancia definitoria fueron Obras Sanitarias y Deportivo Berazategui, tras adueñarse de la primera y segunda posición respectivamente.

Rocamora Liga Federal
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