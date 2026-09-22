Lionel Scaloni tiene encaminada su continuidad en la Selección Argentina

Restarían detalles económicos para cerrar el nuevo contrato de Scaloni con la Albiceleste. AFA oficializará en los próximos días la continuidad del DT.

Lionel Scaloni tiene encaminada su renovación como entrenador de la Selección Argentina en la antesala a la fecha FIFA y la despedida de Lionel Messi. El entrenador mantuvo una reunión el lunes por la noche con el presidente de AFA, Claudio Tapia, donde su continuidad quedó confirmada en un “75%”.

Según indica el portal doble amarilla, restaría definir detalles económicos. Además, el próximo contrato sería bajo el esquema 2+2: dos años hasta la Copa América y dos más hasta el Mundial 2030. La intención de AFA es oficializarlo a la brevedad.

Renovación generaciones en la Selección Argentina

Dentro de los puntos que también estuvieron en conversación fue la renovación de futbolistas con las que el DT contará en esta nueva etapa y sin varios referentes como Di María, Otamendi y Messi. Estos amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín, podrían ser decisivos en estos puntos.

Por otra parte, el técnico ya habría consensuado con su entorno más íntimo la chance de continuar ligado a la Selección por cuatro años más, bajo el esquema mencionado anteriormente y todo se encamina a una renovación expectante.