Las Islas Malvinas, presentes en San Sebastián de la mano de Lali y actrices argentinas

Lali y cuatro actrices argentinas expresaron su postura sobre las Islas Malvinas en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián

El Festival Internacional de Cine de San Sebastián se convirtió en el escenario donde distintas figuras argentinas hicieron visible su postura sobre la soberanía de las Islas Malvinas. Lali Espósito, Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez llevaron el reclamo a España a través de prendas que rápidamente captaron la atención de la prensa y las redes sociales.

La primera en hacerlo fue Lali Espósito, quien arribó a la ciudad española el jueves para presentar Glaxo, la nueva película de Benjamín Naishtat. La cantante y actriz eligió para su llegada una remera blanca con una inscripción en letras negras: "Las Malvinas son argentinas".

La prenda estaba inspirada en la bandera que los jugadores de la Selección argentina desplegaron durante el último Mundial luego de vencer a Inglaterra. Lali la combinó con un blazer negro, anteojos de sol y botas altas, mientras fotógrafos y seguidores registraban su llegada. La imagen rápidamente comenzó a circular por las redes sociales y convirtió el vestuario de la artista en uno de los temas de su paso por el festival.

La explicación de Lali sobre la remera

Durante la conferencia de prensa de Glaxo, realizada este domingo, Lali fue consultada por la decisión de llevar el mensaje sobre Malvinas a un evento de alcance internacional.

"Sentí que era una buena oportunidad. Yo soy argentina y no me gusta subestimar los espacios que puedo ocupar, los privilegios de los que puedo gozar siendo artista y teniendo la suerte de venir, por ejemplo, esta vez a este gran festival", explicó ante los periodistas presentes.

La artista también hizo referencia al lugar que ocupa la cuestión Malvinas en la sociedad argentina y al contexto político de las últimas semanas.

“El tema de Malvinas está en nuestra vida cotidiana, está siempre. Pero han sido semanas muy intensas en la Argentina, ya casi meses, donde se habló mucho últimamente. Inclusive el Gobierno Nacional se ha expresado sorpresivamente de otra manera con respecto a nuestra soberanía”.

Además, Lali contó que la iniciativa detrás de la remera tiene un fin solidario relacionado con los excombatientes de Tigre. “Lo recaudado en la venta de esa remera de Malvinas es para los excombatientes de Tigre. Me pareció interesante participar de esa búsqueda de poder ayudar a excombatientes que han sido muy vapuleados por el Gobierno Nacional desde que asumió y que sigue este tema en boga y seguirá. Es un tema muy importante en la historia argentina que generación tras generación está puesto en nuestro corazón en la búsqueda de nuestra tierra, de nuestra soberanía... es un tema muy difícil y muy profundo”, expresó.

Sobre el significado de llevar una consigna de estas características a un festival internacional, agregó: “A veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos, como ponerse una remera, significan mucho para la sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros en una foto, o en un festival internacional o donde sea”, concluyó.

Las Islas Malvinas, presente en San Sebastián de la mano de Lali y actrices argentinas

El mensaje de las actrices argentinas en San Sebastián

El mensaje volvió a aparecer este domingo, cuando Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez se mostraron juntas con abrigos que también tenían una referencia a las Islas Malvinas.

Las cuatro actrices caminaron frente a las cámaras con prendas estilo kimono confeccionadas en tonos oscuros, celestes, blancos y marrones. En un primer momento, la inscripción permaneció oculta. Sin embargo, al finalizar el recorrido, las cuatro se dieron vuelta simultáneamente y dejaron al descubierto la frase "Las Malvinas son argentinas", acompañada por una ilustración de las islas y los colores de la bandera nacional.

La escena fue registrada en video y luego compartida por las propias protagonistas en sus cuentas de Instagram, donde las imágenes también tuvieron repercusión.

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La producción argentina que llegó al festival

La presencia de cuatro actrices en San Sebastián está vinculada con Mis muertos tristes, una miniserie basada en relatos de la escritora Mariana Enriquez.

La producción forma parte de la Sección Oficial del festival y presenta la historia de Ema, una médica recién jubilada que posee la capacidad de ver a los muertos. Esta previsto su estreno en Netflix este jueves, así que, la delegación argentina llegó al festival para acompañar una producción audiovisual, mientras que sus protagonistas aprovecharon el escenario internacional para expresar un mensaje sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

El paso de las artistas por San Sebastián quedó así marcado por la presentación de sus trabajos y por una serie de gestos que llevaron la cuestión Malvinas a uno de los festivales cinematográficos de mayor relevancia internacional.