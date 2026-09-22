Eduardo Vesco: más de 30 años de medicina en Paraná

Eduardo Vesco repasó su historia, desde su juventud en Paraná y su llegada a la medicina hasta la conducción del Círculo Médico.

Eduardo Vesco, presidente del Círculo Médico de Paraná y jefe del Servicio de Clínica Médica del hospital San Martín, repasó su historia en diálogo con La Mañana de La Red. Recordó su infancia en Paraná, su decisión de estudiar Medicina en Rosario y el camino que marcó más de tres décadas de trayectoria profesional.

Vesco terminó la secundaria en la Escuela de Comercio N° 1 Justo José de Urquiza, que por entonces funcionaba en el edificio del Colegio Nacional. Al año siguiente viajó a Rosario para comenzar la carrera de Medicina, aunque no siempre había imaginado ese camino. "Siempre, evidentemente, he tenido una cuestión de ayudar a la gente”, recordó.

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La decisión de estudiar Medicina también estuvo atravesada por las posibilidades que ofrecía Paraná en aquellos años. Como no había una carrera de Medicina en la ciudad, Rosario se convirtió en su destino. Durante el cursado en la facultad fue descubriendo qué especialidad quería seguir y, mientras avanzaba en la carrera, fueron apareciendo otras posibilidades. El encuentro con el Hospital San Martín terminó de definir su vocación.

“Me di cuenta que era lo que quería ser. Me gustaba atender pacientes adultos, investigar hasta llegar a un diagnóstico y hacer un seguimiento de ese paciente”, explicó.

El hospital como escuela de vida

En 1995 comenzó la residencia de Clínica Médica en el Hospital San Martín y Vesco fue uno de los tres integrantes de aquella primera camada. Fueron años intensos, de largas jornadas y guardias que muchas veces los mantenían dentro del hospital durante prácticamente todo el día. Con el tiempo, aquella etapa quedó entre los recuerdos más importantes de su carrera. “Son años duros, pero son uno de los mejores años que hemos tenido”, sostuvo.

La residencia también significó aprender en un contexto muy diferente al actual, con menos tecnología y una cantidad menor de profesionales. “Se aprendía muchísimo y se manejaba a todo el hospital”, recordó.

La experiencia terminó de consolidar su vínculo con el San Martín, incluso cuando tuvo la posibilidad de realizar una rotación en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, eligió regresar a Paraná.

Había rotado por endocrinología, una disciplina que le había interesado, pero tenía claro que quería continuar siendo médico clínico. También comenzaba a construir otro proyecto: su familia.

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Una familia entre guardias y responsabilidades

Vesco está casado con María Belén Vergara, bioquímica, y tiene dos hijas: Lucía, psicóloga, y Micaela, estudiante de Sociología.

La vida familiar estuvo atravesada durante muchos años por las exigencias de dos profesionales de la salud. Tanto él como su esposa realizaron guardias y debieron organizarse para acompañar a sus hijas. “Ella también hacía guardias, trabajaba en el hospital, así que nos teníamos que turnar. Alguno estaba de guardia un día, otro, otro dia”, contó.

Esa experiencia le permitió conocer también el costado personal de una profesión que demanda tiempo, dedicación y responsabilidades que muchas veces exceden el consultorio.

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De la medicina a la vida institucional

Durante muchos años Vesco estuvo concentrado en su trabajo médico, pero alrededor de 2015 decidió involucrarse en la vida institucional del Círculo Médico de Paraná.

El contexto fue determinante. La entidad atravesaba una situación económica complicada y un grupo de profesionales entendió que no alcanzaba con señalar los problemas desde afuera. “Dijimos: no nos podemos quejar ante la situación y no hacer nada, tenemos que intervenir”, relató.

En 2016 asumió como tesorero. La responsabilidad no era menor: el Círculo Médico tenía entonces un importante déficit económico y, su formación secundaria como perito mercantil le permitió, al menos, comprender parte del lenguaje con el que debía trabajar junto a los contadores. Con el paso de los años, la institución logró revertir aquella situación.

Después de dos períodos como tesorero, Vesco asumió la presidencia en 2022. Desde allí, su principal objetivo fue continuar gestionando en representación de sus colegas.

Entre las principales preocupaciones de los médicos, Vesco ubicó la relación con las obras sociales y la necesidad de mejorar el reconocimiento económico de la tarea profesional. “Uno trabaja y quiere cobrar acorde al trabajo que hace”, afirmó.

Del consultorio a la gestión

Su tarea como presidente implica participar en negociaciones y buscar respuestas a problemas que, muchas veces, no tienen soluciones inmediatas. Para Vesco, sin embargo, involucrarse es una decisión personal. “Yo siempre digo que quejarse es fácil, pero lo difícil es dar una propuesta a una situación”, sostuvo.

Su mandato finalizará en 2028 y, de acuerdo con las modificaciones realizadas en el estatuto, luego deberá permanecer al menos un período alejado de los cargos principales de la comisión directiva.

A pesar de su responsabilidad institucional, cuando Vesco habla de sus distintas actividades hay una respuesta que aparece con claridad. Si pudiera elegir entre la gestión y el hospital, se queda con este último. “Lo que más me gusta es el hospital”, reconoció.

Tal vez allí esté una de las claves de su recorrido. Desde aquella primera invitación para conocer el servicio de Clínica Médica hasta su actual función como jefe del área, el Hospital San Martín permaneció como una constante.

A la par, el Círculo Médico se convirtió en otro capítulo de una trayectoria marcada por la participación y la gestión. Su historia, en definitiva, une dos facetas que Vesco no plantea como contradictorias: la de médico que sigue atendiendo y la de dirigente que decidió involucrarse para intentar encontrar respuestas para sus colegas.