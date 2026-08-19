Juicio a Pity Álvarez: asumieron nuevos abogados y se reprogramó la audiencia

El juicio a “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Díaz sumó un cambio de defensa y la audiencia prevista para este miércoles fue suspendida.

La solicitud fue realizada luego de que Álvarez estuviera representado durante el comienzo del debate por un defensor oficial, Javier Marino. Ahora, con la incorporación de los abogados particulares, la estrategia defensiva queda en manos de un nuevo equipo.

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Queijeiro ya había defendido al Pity Álvarez

La incorporación de Sebastián Queijeiro tiene además un antecedente particular. El abogado ya había representado a Álvarez cuando comenzó la investigación por el asesinato de Cristian Díaz en 2018.

En aquel momento, Queijeiro acompañó al músico en las horas posteriores al crimen y fue quien intervino en su entrega a la Policía. Sin embargo, pocos días después decidió renunciar a la defensa. Según había explicado entonces, durante una visita al músico en el Hospital Penitenciario Central de Ezeiza lo había encontrado en un estado que, a su criterio, le impedía continuar con su trabajo profesional. Años después, Queijeiro vuelve a ocupar un lugar central en la defensa, ahora junto con Javier Ignacio Baños y en plena etapa de juicio oral.

El juicio y la situación de salud del musico

La salud mental de Álvarez fue uno de los principales ejes de discusión antes y durante el comienzo del juicio. La causa había permanecido suspendida durante años debido a evaluaciones sobre su capacidad para afrontar el proceso penal.

Antes del inicio del debate, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 consideró que el músico estaba en condiciones de ser juzgado a partir de informes médicos que determinaron que contaba con capacidad suficiente para comprender el proceso y participar de las audiencias. Por ese motivo, los magistrados rechazaron los pedidos anteriores para volver a suspender el juicio.

La cuestión volvió a aparecer durante la primera audiencia, el pasado 10 de agosto. Ese día, Álvarez decidió no declarar y respondió que lo haría “más adelante”. Durante la jornada también tuvo momentos de somnolencia y llegó a quedarse dormido mientras se leía una declaración incorporada a la causa. Su defensa utilizó esa situación para volver a cuestionar las condiciones en las que el músico podía afrontar el debate.

Sin embargo, el tribunal rechazó el pedido de suspensión. Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que cerrar los ojos o quedarse dormido durante una parte de la audiencia no implicaba, por sí mismo, que el acusado estuviera incapacitado para continuar con el juicio.

Cuándo continuará el debate

Con la presentación de los nuevos abogados, la audiencia que estaba prevista para este miércoles quedó suspendida. Cuatro policías habían sido convocados para prestar declaración, pero sus testimonios deberán esperar hasta la reprogramación de la jornada.

De esta manera, el debate continuará la próxima semana, cuando se retome la etapa de declaraciones testimoniales. La nueva defensa tendrá ahora un período para interiorizarse en profundidad sobre el expediente y preparar su intervención en las próximas audiencias.

El juicio busca establecer qué ocurrió durante la madrugada de julio de 2018, cuando Cristian Díaz murió tras recibir varios disparos en el complejo habitacional Samoré. Álvarez está acusado por el homicidio agravado por el uso de un arma de fuego.

Ocho años después del crimen, el proceso vuelve a atravesar un cambio en su recorrido. Esta vez, la modificación está vinculada directamente con la defensa del músico y con la necesidad planteada por sus nuevos abogados de contar con tiempo para analizar la causa antes de continuar con las declaraciones de los testigos.