Cautiva: el caso de Nogoyá que inspiró la nueva serie

Cautiva llegó a TNT y Flow con una historia inspirada en el caso de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, que conmocionó a Entre Ríos.

La serie argentina Cautiva llegó a la pantalla con una historia de encierro y abuso de poder inspirada en un caso que conmocionó a Entre Ríos. La producción se estrenó el 18 de septiembre por TNT y sus seis episodios están disponibles en Flow. La ficción toma como punto de partida los hechos ocurridos en un convento de Nogoyá.

La trama tiene como protagonista a Clara, interpretada por Carolina Kopelioff, una joven que decide ingresar a un convento de clausura para desarrollar su vocación religiosa. Allí se encuentra con Cecilia, la madre superiora interpretada por Lorena Vega, y comienza a vivir bajo un régimen marcado por el control y la violencia.

A partir de ese momento, el convento se transforma para Clara en un espacio del que resulta cada vez más difícil salir. La ficción recorre los años que permanece allí y las consecuencias que tiene esa experiencia cuando finalmente logra abandonar el lugar.

El elenco se completa con Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna. La producción fue realizada por Aleph Cine para TNT y Flow, con dirección de Paula Hernández y Jazmín Stuart.

El caso que ocurrió en Nogoyá

El punto de partida de Cautiva está en un caso ocurrido en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, que tomó estado público en 2016 y generó una investigación judicial. Las denuncias expusieron situaciones de violencia, amenazas, castigos y restricciones a la libertad que habrían atravesado algunas mujeres durante su permanencia en la institución.

Entre quienes contaron sus experiencias estuvo Silvia Albarenque, quien ingresó al monasterio a los 18 años y permaneció allí durante varios años. Su testimonio permitió conocer parte de la vida dentro del convento y fue incorporado a la investigación del caso.

Las denuncias provocaron una fuerte repercusión en Entre Ríos y a nivel nacional. La Justicia intervino y realizó procedimientos en el convento, mientras avanzaba una causa para determinar las responsabilidades por los hechos denunciados.

La investigación judicial y la condena

La causa tuvo como principal acusada a Luisa Ester Toledo, quien se desempeñaba como priora del convento y era conocida dentro de la congregación como María Isabel.

En julio de 2019, el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay la condenó a tres años de prisión efectiva por dos hechos de privación ilegítima de la libertad, agravados por violencia y amenazas y por la duración de los hechos investigados. La sentencia posteriormente quedó firme. Toledo accedió a la libertad condicional en 2022, luego de cumplir parte de la condena.

El proceso judicial convirtió al caso de Nogoyá en uno de los episodios más relevantes relacionados con abusos y mecanismos de control dentro de una institución religiosa en Argentina.

De una investigación entrerriana a una serie

Aunque Cautiva está basada en elementos del caso real, la producción no pretende ser una reconstrucción documental de lo sucedido en Nogoyá. Las directoras utilizaron la investigación y los testimonios como punto de partida para construir una ficción propia.

Por esa razón, Clara no es una representación exacta de Silvia Albarenque y la trama incorpora personajes, situaciones y conflictos desarrollados específicamente para la serie. Sin embargo, el vínculo con el caso entrerriano constituye el eje que conecta la ficción con una historia que comenzó a conocerse públicamente hace diez años.

Para preparar su personaje, Carolina Kopelioff investigó el caso y tuvo contacto con Albarenque antes del rodaje. La actriz interpreta a Clara en diferentes etapas de su vida, desde su ingreso al convento hasta las consecuencias posteriores a su salida.

El estreno de Cautiva vuelve a poner en escena una historia que tuvo como escenario a Nogoyá y que atravesó la agenda judicial y periodística nacional. A partir de una ficción, el caso de las Carmelitas Descalzas regresa a la conversación pública y plantea una mirada sobre el encierro, las relaciones de poder y las dificultades de reconstruir una vida después de años de sometimiento.