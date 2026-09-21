Sofi Drei llevará el folclore y la música litoraleña a Uruguay.

Sofi Drei dialogó con La Mañana de La Red sobre su presente musical, el proyecto "Conexión Litoral" y su próxima presentación en Uruguay.

Sofía Drei, conocida artísticamente como Sofi Drei, es una joven cantante y música de Paraná que construye su camino dentro del folclore y la música litoraleña . Con una propuesta que combina tradición, identidad y juventud, atraviesa un presente de crecimiento artístico y desafíos. El sábado 28 de noviembre llevará su música a Uruguay, en la 32ª Fiesta de Colonia Valdense.

Hay artistas que encuentran en la música una profesión y otros que, además, encuentran en ella una forma de contar quiénes son. En Sofi Drei, ambas dimensiones parecen encontrarse de manera natural.

Un músico de Victoria fue nominado a los Premios AqM 2026

Sofi Drei, la joven voz del litoral que llegará a la Fiesta de Colonia Valdense

Foto: UNO/Delfina Silva

La joven cantante paranaense viene construyendo, paso a paso, una trayectoria vinculada profundamente con el folclore argentino y, especialmente, con los sonidos del litoral. Su voz y su interpretación la han llevado a compartir escenarios, recorrer distintos lugares y acercarse a nuevos públicos, mientras continúa con su formación académica en la carrera de Licenciatura en Psicología.

"Estoy muy contenta con las dos facetas. Con la carrera voy muy bien, me gusta y disfruto estudiarla. Y, por otro lado, en la música se han dado unos pasos grandes que me reafirman que esto es lo que me gusta: poder cantar, compartir con la banda, ir a otros lugares y conocer a otra gente", contó durante una entrevista con La Mañana de La Red, por La Red 88.7.

La decisión de transitar ambos caminos no es reciente. Desde los últimos años de la escuela secundaria, Sofi tenía claro que quería estudiar Psicología y, al mismo tiempo, continuar desarrollándose como artista.

"Desde tercer año de la secundaria ya sabía que quería estudiar Psicología y también que quería hacer esto de la música, seguir creciendo y seguir formándome por ese lado. Hoy se están dando las dos cosas", explicó.

El desafío, reconoce, está en encontrar el equilibrio entre los libros, las obligaciones académicas, los ensayos y los escenarios. "Es muy difícil llevar las dos cosas a la par y repartirse los tiempos. Hay veces que me vuelvo loca, me estreso, pero después de todo tiene sus frutos y sé que estoy haciendo lo que me gusta", señaló.

"Conexión Litoral", una propuesta que sigue creciendo

En este recorrido aparece también la figura de Mateo Tano, músico, productor y guitarrista que acompaña a Sofi en esta nueva etapa artística.

Tano, de 26 años, es Profesor Universitario en Música y cuenta con experiencia acompañando a distintos artistas. Hace aproximadamente un año comenzó a trabajar más estrechamente con Sofi en una propuesta que tomó el nombre de "Conexión Litoral", acompañándola en distintos aspectos de la producción musical y de los espectáculos.

"La conozco hace un montón y surgió esta nueva gira de ella que se llama 'Conexión Litoral'. Tengo el gusto de poder producirla y acompañarla en todos los aspectos que tiene", explicó Mateo.

La dinámica entre ambos se sostiene, además, sobre una forma de trabajo que apuesta por la responsabilidad individual de cada músico. En lugar de depender de numerosos ensayos colectivos, cada integrante prepara su parte y luego el grupo se reúne para ensamblar el repertorio.

"Ensayar una banda grande es complicado porque cada uno tiene sus tiempos y es difícil encontrarse. Esta propuesta también sirve para que el músico se profesionalice", explicó Tano.

El resultado, según cuentan, ha sido positivo: los encuentros permiten aprovechar mejor el tiempo y llegar a los escenarios con una preparación previa que facilita el trabajo colectivo.

Pero detrás de la organización y la exigencia profesional hay también un fuerte componente humano. Sofi destaca especialmente el vínculo que se generó entre los integrantes de la banda.

"Se vive todo con mucho entusiasmo y hay un grupo humano increíble. Estoy agradecidísima por todo lo que se ha formado. Los gurises son un sí a todo, nos apoyamos mutuamente y estamos todos en la misma para que todo fluya", expresó.

Un homenaje a los clásicos del chamamé

Uno de los proyectos más recientes de Sofi Drei es "Clásicos del Chamamé Vol. 1", una producción audiovisual grabada en Estudios Río, en Diamante.

La propuesta busca recuperar canciones que forman parte del repertorio popular del litoral y acercarlas nuevamente al público desde una interpretación propia. En el repertorio aparecen varias obras vinculadas a la tradición chamamecera y, particularmente, al universo musical de Tarragó Ros.

"La idea es seguir haciendo como un compiladito de clásicos, para que la gente pueda escuchar en su casa y recordar estas canciones que nos acompañan desde hace un montón", explicó Sofi.

La producción cuenta con Mateo Tano en guitarra y Marcos Trzuskot en acordeón, mientras que Sofi aporta la voz.

El proyecto ya comenzó a generar repercusión en plataformas digitales, un dato especialmente significativo para una propuesta que apuesta por canciones de raíz tradicional en un contexto donde los consumos musicales se encuentran cada vez más atravesados por formatos breves y redes sociales.

Rumbo a Uruguay

El próximo gran desafío será cruzar el río para presentarse en la 32ª Fiesta de Colonia Valdense, que se realizará en Uruguay.

La participación comenzó a gestarse durante el año pasado y finalmente se confirmó meses atrás. Para Sofi, será una oportunidad especial para mostrar en otro país una parte de la identidad musical de la región.

"Estamos muy contentos porque nos abrieron las puertas y aceptaron nuestra propuesta. Con mucha responsabilidad vamos a llevar y representar nuestra música del litoral, el chamamé y también un poquito de nuestro folclore argentino", destacó.

El repertorio también tendrá un componente uruguayo. La banda se encuentra incorporando canciones de ese país para sumar al espectáculo y establecer un puente musical entre ambas orillas.

La presentación será el sábado 28 de noviembre, en el marco de la 32ª Fiesta de Colonia Valdense, sobre el escenario de la Plaza de la Libertad.

Para Sofi y sus músicos, el encuentro representa mucho más que una nueva fecha en el calendario. Es la posibilidad de llevar una expresión cultural nacida en el litoral argentino hacia nuevos escenarios y públicos.

Una música que llega a los más jóvenes

En los últimos tiempos, Sofi también comenzó a experimentar una respuesta que la emociona especialmente: la de los niños.

Durante la entrevista recordó una escena reciente en la que un grupo de alrededor de 20 o 25 chicos la esperaba para saludarla, abrazarla, sacarse fotos y pedirle autógrafos.

"Es increíble lo que se enloquecen con el show. El otro día vinieron como 20 o 25 gurises que esperaban para venir a abrazarme, sacarse fotos y me hicieron firmar autógrafos", contó.

Ese vínculo con las nuevas generaciones adquiere un significado especial para una artista que trabaja con géneros de profunda raíz popular.

"Llegarles a los niños es complicado y es muy valioso. Es algo que me emociona muchísimo", sostuvo.

Quizás allí esté una de las claves del camino que viene construyendo Sofi Drei: tomar una música que forma parte de la memoria colectiva del litoral y hacerla dialogar con una generación nueva.

Con una voz que gana experiencia, una banda que crece a su alrededor y una identidad artística cada vez más definida, la joven paranaense continúa abriendo caminos sin abandonar sus raíces.

Ahora, el próximo destino está del otro lado del río. Uruguay la espera para una nueva celebración, y Sofi Drei llegará con su voz, su música y ese repertorio que busca mantener viva una parte esencial de la identidad musical del litoral.