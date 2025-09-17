La cantante rosarina Nieves Rosell se presentará el jueves 2 de octubre a las 21 en La Vieja Usina, en Paraná, con su proyecto Songbook Brasil. La propuesta recorre la obra de referentes de la música popular brasileña como Tom Jobim, Chico Buarque, Dorival Caymmi y Carlos Lyra, entre otros.
Nieves Rosell Cuarteto presenta Songbook Brasil en Paraná
17 de septiembre 2025 · 10:07hs
El espectáculo incluye un repertorio de bossa nova, samba-canción y baladas, en un formato íntimo y elegante. Sobre el escenario, Rosell estará acompañada por Pablo Díaz en piano, Matías Bruno en bajo y Hugo García en batería.
Las entradas se encuentran disponibles en la boletería virtual de Ticketway. La Vieja Usina está ubicada en Gregoria Matorras 861, Paraná.