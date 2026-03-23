Agmer anunció que realizará un paro el próximo viernes

El gremio mayoritario de los docentes en Entre Ríos, Agmer, anunció mediante un comunicado que el próximo viernes llevará adelante un parro de 24 horas.

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) informó que el viernes 27 de marzo llevará adelante un paro de 24 horas. Además, durante la jornada se realizará una marcha provincial.

“Este 27 de marzo, la docencia entrerriana llevará adelante un paro de 24 horas con una marcha provincial a Paraná”, inicia el comunicado emitido a los medios por el gremio mayoritario de la docencia en Entre Ríos.

Más adelante señala: “Paramos porque atentan permanentemente contra nuestro salario. Rechazamos el Decreto 500/26 que, además de otorgar cifras en negro, dilata la discusión salarial hasta junio. No obstante esto, el gobierno de Frigerio pagó sólo el bono en negro y lo pagó mal”.

Y continúa: “Basta de jugar con nuestro dinero, errores tras errores: proporcionales que faltan, escolaridad que no está, demoras en validaciones, etc. Cada centavo que falta en un recibo es salario que falta en una familia, es comida, es vivienda, es vestimenta, son impuestos y servicios que no podemos pagar”.

En otro tramo, la misiva señala: “Paramos porque intentan avanzar contra nuestra ley previsional. Nos muestran ‘vectores’, ejes por los cuales la reforma pasaría. Nos quieren dividir y que cada uno tenga sus luchas individuales, enfrentando a trabajadores. No lo vamos a permitir. La ley 8732 no se toca. Pretenden esconder que la ley va a afectar a todos, no sólo a activos que a futuro serán jubilados, sino que a quienes ya lo son también. El sistema de incrementos salariales por ‘índices’ hace que afecte directamente al jubilado/a actual, reduciendo su jubilación en poco tiempo al desengancharla del activo y dependiendo el ‘aumento’ de otras variables”.

Para el final sostiene: “Defendemos la 8732 porque la construimos con historia y lucha y es la que garantiza jubilaciones dignas en el 82% móvil y el cálculo del haber jubilatorio”.

Y cierra: “Paramos en defensa de nuestra Ley de Educación Nacional. Contra el proyecto de reforma libertaria que destruye el sistema educativo. Sin Educación Pública no hay futuro para todos”.