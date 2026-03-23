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El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

El argentino Franco Colapinto buscará volver a sumar puntos en la Fórmula 1 luego de su gran actuación en China.

23 de marzo 2026 · 17:47hs
Franco Colapinto viene de sumar por primera vez desde que corre para Alpine.

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El argentino Franco Colapinto (Alpine) disputará este fin de semana el Gran Premio de Japón, correspondiente a la tercera fecha del campeonato de Fórmula 1. Esta competencia se lleva a cabo se manera ininterrumpida desde el 2009 en el Circuito de Suzuka, que cuenta con 18 curvas y una extensión de 5,807 kilómetros.

La actividad para Colapinto comenzará el jueves a última hora, ya que la práctica libre 1 comenzará a las 23.30 (hora de Argentina) y se extenderá hasta las 00:30 del viernes. Solo unas horas después, a las 3 de la madrugada, comenzará la práctica libre 2.

Franco Colapinto elogió al equipo de Alpine tras el GP de China

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El auto de Colapinto podría llegar el próximo mes al país para girar en las calles porteñas.

En abril Franco Colapinto podría hacer una exhibición en Argentina

El viernes a las 23:30 iniciará la última sesión de entrenamientos, mientras que a las 3 de la madrugada del sábado será la clasificación.

Finalmente, la carrera del Gran Premio de Japón será el domingo 29 a las 2 de la madrugada, cuando Colapinto intente repetir lo hecho en el GP de China, donde consiguió sumar puntos por primera vez en más de un año al finalizar 10°.

Si todo transcurre tal como el año pasado, donde fue prácticamente imposible realizar adelantamientos en Suzuka, la clasificación podría ser clave en este Gran Premio de Japón, aunque en esta temporada se están viendo varios sobrepasos en todas las carreras debido a la nueva reglamentación, por lo que podrían haber varias sorpresas.

El cronograma del GP de Japón de Fórmula 1

Jueves 26/3:

Práctica libre 1 a las 23:30

Viernes 27/3:

Práctica libre 2 a las 3

Práctica libre 3 a las 23:30

Sábado 28/3:

Clasificación a las 3

Domingo 29/3:

Carrera a las 2

Franco Colapinto Gran Premio Japón Fórmula 1
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