Vuelve "La Jaula", el show de Pablo Millán con una edición especial por el Día de la Primavera

El domingo 21 de septiembre, a las 21, el Salón de Eventos del Neo Casino (avenida Etchevehere 331, Paraná) recibirá una nueva edición de La Jaula, el espectáculo que Pablo Millán viene sosteniendo desde hace más de dos décadas y que combina humor, monólogos, juegos, stripers e interacción con el público. En esta oportunidad, se trata de un especial por el Día de la Primavera, una fecha que para el actor y conductor tiene un sentido especial. Las entradas se encuentran disponibles a través de Plateavip.com .

En diálogo exclusivo con UNO , Millán recordó que el show nació precisamente en esa época del año: “Celebrar la primavera me parece maravilloso, porque no es únicamente el día del estudiante o de los adolescentes, sino que para mí es la estación más linda. La Jaula comenzó como una fiesta de la primavera, hace unos 22 años. Después la hice para el Día de la Mujer, luego una vez por mes, pero volver a esta fecha es como volver a mis inicios. Tiene que ver con el reflorecer de la vida, con la libertad y con la picardía. En primavera empezás a usar menos ropa, a salir más, a programar encuentros, y todo eso encaja con el espíritu del show”, señaló.

La propuesta artística de esta edición incluye una combinación de recursos que Millán renueva en cada presentación: “La Jaula es encontrarme con las mujeres, hablar de sus temas, reírnos de las situaciones cotidianas, del amor, del desamor, de lo que nos pasa día a día. Es como una reunión de aliadas. Siempre trato de sumar sorteos, juegos y sorpresas. En esta ocasión, además, me acompañan dos invitados de Rosario: Gustavo ‘el Monje’, que estuvo en la primera edición y sigue vigente con una energía increíble, y Facu, modelo exclusivo de la marca Narciso, que también un profesional. Son dos exponentes que le dan un broche de oro al show”.

Más allá de la diversidad de propuestas, el humor ocupa un lugar central en la puesta en escena. Millán lo considera su marca registrada: “Llevo 38 años conectado con la risa y con la interacción con el público. Siempre digo que para un artista no hay nada más fuerte que la risa, incluso más que el aplauso. Es un escudo, una manera de transformar todo lo que pasa, incluso lo difícil. En La Jaula, los strippers son un condimento, pero la propuesta en sí es reírnos, hacer catarsis, compartir como si le contaras a una amiga en broma todo lo que te pasa. Esa complicidad es lo que genera la magia del espectáculo”, remarcó.

La premisa es sorprender

Respecto a lo que espera que el público se lleve al finalizar la función, el actor fue claro: “Mi premisa es no defraudar nunca. Quiero que cada vez se encuentren con algo novedoso, desde la estructura hasta la música, las luces o la pantalla. Además, es un domingo, y yo siempre digo que los domingos después de las siete de la tarde son deprimentes. Por eso pensé: qué mejor que empezar la primavera con una noche distinta, divertida, con mujeres que son mi fuente de inspiración. Espero que se lleven un momento inolvidable, que se suelten, que recarguen pilas para lo que viene y que recuerden siempre la premisa: lo que sucede en La Jaula, queda en La Jaula ”.