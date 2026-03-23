El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

En lo que va de marzo, el Gobierno nacional giró ATN a los gobernadores aliados y Entre Ríos recibió $6.000 millones. Corrientes, la provincia más favorecida.

El Gobierno nacional giró ATN a los gobernadores aliados y Entre Ríos recibió $6.000 millones.

En un momento de complicaciones en el frente fiscal de las provincias y de generalización de reclamos salariales, la Casa Rosada abrió el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En este marco, repartió $47.000 millones entre el jueves y viernes de la semana pasada. Las jurisdicciones ganadoras, con Corrientes a la cabeza, son administradas por aliados de La Libertad Avanza (LLA).

En lo que va de este mes, el correntino Juan Pablo Váldes recibió $8000 millones; le siguen Alfredo Cornejo (Mendoza) con $7000 millones y el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con $6000 millones. Los legisladores que responden a Valdés en el Congreso acompañaron iniciativas claves para los libertarios, mientras que los otros dos son aliados electorales del oficialismo nacional.

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El listado se completa con otras provincias cuyos mandatarios también vienen actuando alineados con la LLA: Misiones (Hugo Passalaqua) con $5500 millones; San Juan (Marcelo Orrego) y Chaco (Leandro Zdero) con $ 4000 millones cada uno.

Además, Gustavo Sáenz (Salta) con $3500 millones; Catamarca (Raúl Jalil) y Chubut (Ignacio Torres) con $2500 millones en cada caso. Cierran Jujuy (Carlos Sadir) y Neuquén (Rolando Figueroa) con $2000 millones cada una.

Más detalles para tener en cuenta

Según datos de Politikon Chaco sobre números oficiales, con los últimos $ 47.000 millones entregados la semana previa, el monto total supera en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero. En ese mes apenas se repartieron $ 20.000 millones. También la comparación interanual marca un alza de 98,5% (en marzo del 2025 los ATN entregados sumaron $ 18.000 millones).

Con la lupa sobre el acumulado en lo que va del año, Corrientes se mantiene como la más beneficiada, ya que recibió $14.000 millones ($3000 millones en enero y febrero y los $8000 millones de ahora). El segundo puesto es para Misiones con $9500 millones ($4000 millones en febrero y $5500 millones este mes) y Salta queda tercera con $7500 millones ($4000 millones en febrero y $3500 millones en marzo).

Luego quedan Mendoza ($7000 millones totales), Chubut ($ 6500 millones), Entre Ríos $6000 millones), Jujuy ($5000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($4000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2500 millones.