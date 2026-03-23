En un momento de complicaciones en el frente fiscal de las provincias y de generalización de reclamos salariales, la Casa Rosada abrió el grifo de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En este marco, repartió $47.000 millones entre el jueves y viernes de la semana pasada. Las jurisdicciones ganadoras, con Corrientes a la cabeza, son administradas por aliados de La Libertad Avanza (LLA).
El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos
En lo que va de marzo, el Gobierno nacional giró ATN a los gobernadores aliados y Entre Ríos recibió $6.000 millones. Corrientes, la provincia más favorecida.
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Los ATN de la Casa Rosada
En lo que va de este mes, el correntino Juan Pablo Váldes recibió $8000 millones; le siguen Alfredo Cornejo (Mendoza) con $7000 millones y el Gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, con $6000 millones. Los legisladores que responden a Valdés en el Congreso acompañaron iniciativas claves para los libertarios, mientras que los otros dos son aliados electorales del oficialismo nacional.
El listado se completa con otras provincias cuyos mandatarios también vienen actuando alineados con la LLA: Misiones (Hugo Passalaqua) con $5500 millones; San Juan (Marcelo Orrego) y Chaco (Leandro Zdero) con $ 4000 millones cada uno.
Además, Gustavo Sáenz (Salta) con $3500 millones; Catamarca (Raúl Jalil) y Chubut (Ignacio Torres) con $2500 millones en cada caso. Cierran Jujuy (Carlos Sadir) y Neuquén (Rolando Figueroa) con $2000 millones cada una.
Más detalles para tener en cuenta
Según datos de Politikon Chaco sobre números oficiales, con los últimos $ 47.000 millones entregados la semana previa, el monto total supera en un 129% en términos reales a los distribuidos en febrero. En ese mes apenas se repartieron $ 20.000 millones. También la comparación interanual marca un alza de 98,5% (en marzo del 2025 los ATN entregados sumaron $ 18.000 millones).
Con la lupa sobre el acumulado en lo que va del año, Corrientes se mantiene como la más beneficiada, ya que recibió $14.000 millones ($3000 millones en enero y febrero y los $8000 millones de ahora). El segundo puesto es para Misiones con $9500 millones ($4000 millones en febrero y $5500 millones este mes) y Salta queda tercera con $7500 millones ($4000 millones en febrero y $3500 millones en marzo).
Luego quedan Mendoza ($7000 millones totales), Chubut ($ 6500 millones), Entre Ríos $6000 millones), Jujuy ($5000 millones), San Juan, Santa Cruz, Chaco y Neuquén ($4000 millones en cada caso) y cierra Catamarca con $ 2500 millones.