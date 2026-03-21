Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Jorge Lasota, imputado por asesinar a puñaladas a Gabriel Parreño en Basavilbaso, seguirá detenido en la Unidad Penal de Paraná tras prorrogarse su prisión preventiva.

La Justicia dispuso que continúe preso en la Unidad Penal de Paraná Jorge Alberto Lasota, de 36 años, quien está imputado de asesinar a puñaladas a Gabriel Parreño de 42 años, el 10 de septiembre de 2025 en Basavilbaso. La extensión de la medida fue por otros 90 días. El caso tuvo un episodio particular: en los días previos al hallazgo del cuerpo, Lasota brindó declaraciones en una radio local, donde sostuvo que había sido víctima de un hackeo en su teléfono celular y apuntó contra Parreño, que trabajaba en informática. Esa entrevista se incorporó como evidencia en la causa judicial a cargo del fiscal Eduardo Santos.

El crimen ocurrió en el domicilio calle Podestá al 961 del barrio Parroquial. Pareño presentaba una veintena de puñaladas, afectando manos, antebrazos y tórax, destacándose que 9 de las lesiones de extrema gravedad, fueron asestadas en la zona toráxica, causándole la muerte por la gran hemorragia que generaron.

Esta semana, según consignó el sitio 03442, se trató la situación procesal del homicida quien era representado por el abogado Federico Moreno, que según se supo renunció y ahora este sujeto deberá nombrar otro letrado. Más allá de esto, se confirmó que la Justicia dispuso extender la prisión preventiva por otros 90 días, mientras se espera la fecha de juicio.

Basavilbaso homicidio

La entrevista radial

Lasota había realizado una entrevista en FM Riel donde denunció que le habían hackeado el teléfono y apuntó contra Parreño a quien le había llevado el celular días atrás para que se lo repare y según relató en la entrevista fue allí que se lo “hackeó”. La víctima trabajaba en informática. “La bronca mía fue cuando mi hijo, como a las 4 de la mañana, me dijo que le andaban mal las cosas en el celular. Ahí dije cortala porque lo mato”, relató en la entrevista.

La entrevista que dio antes de quedar detenido

Lasota dio una entrevista en FM Riel de Basavilbaso

El sospechoso fue detenido el 9 de septiembre tras denuncias por violencia de género realizadas por su expareja y en representación de su hijo de 15 años. El menor acusó a su padre de amenazas con arma de fuego, agresiones físicas y retención contra su voluntad. Tras un intento de fuga, el hombre se entregó y quedó alojado en la Comisaría de Basavilbaso.

Y al día siguiente se encontró el cuerpo sin vida de Parreño en su domicilio. Vecinos de la zona señalaron haber escuchado gritos y una discusión en la vivienda de la víctima. Testigos también indicaron haber visto a un hombre con características similares a Lasota circulando en bicicleta cerca del domicilio.