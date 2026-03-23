Será el sábado 28 de marzo desde las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná). Habrá música, danza y emprendedores que resaltarán la cultura de La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull en La Noche de las Ciudades. Con entrada libre y gratuita.
La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull mostrarán su cultura en el ciclo La Noche de las Ciudades
Oro Verde compartirá su música; La Paz se presentarán danzas folclóricas; Sauce Montrull tendrá danza con el taller municipal de folclore y música.
La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull
Desde La Paz se presentarán danzas folclóricas y música en vivo con el dúo Buchamer – Méndez Ríos y César Trachitti, además de muestras artísticas, artesanos y gastronomía.
Oro Verde compartirá su música con los grupos Tropical Oro Verde y Sembrando Chamamé. También puestos de platería, sublimación y marroquinería, entre otros.
Desde Sauce Montrull habrá danza con el taller municipal de folclore y música en vivo con Valentina Fernández. También artesanos y emprendedores.
La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda de encuentros y ciclos itinerantes que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla todo el año en distintas localidades de la provincia.