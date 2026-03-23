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La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull mostrarán su cultura en el ciclo La Noche de las Ciudades

Oro Verde compartirá su música; La Paz se presentarán danzas folclóricas; Sauce Montrull tendrá danza con el taller municipal de folclore y música.

23 de marzo 2026 · 16:41hs
La Paz

La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull mostrarán su cultura en el ciclo La Noche de las Ciudades

Será el sábado 28 de marzo desde las 20 en la Casa de la Cultura de Entre Ríos (Carbó y 9 de julio, Paraná). Habrá música, danza y emprendedores que resaltarán la cultura de La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull en La Noche de las Ciudades. Con entrada libre y gratuita.

La Paz, Oro Verde y Sauce Montrull

Desde La Paz se presentarán danzas folclóricas y música en vivo con el dúo Buchamer – Méndez Ríos y César Trachitti, además de muestras artísticas, artesanos y gastronomía.

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Oro Verde compartirá su música con los grupos Tropical Oro Verde y Sembrando Chamamé. También puestos de platería, sublimación y marroquinería, entre otros.

Desde Sauce Montrull habrá danza con el taller municipal de folclore y música en vivo con Valentina Fernández. También artesanos y emprendedores.

La Noche de las Ciudades es parte de CUAC! Cultura Activa, una agenda de encuentros y ciclos itinerantes que la Secretaría de Cultura de Entre Ríos desarrolla todo el año en distintas localidades de la provincia.

La Paz Oro Verde Sauce Montrull La Noche de las Ciudades
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