Felipe Pigna: "Muchos de nuestros próceres tenían un gran sentido del humor"

El historiador Felipe Pigna y el guionista y humorista Pedro Saborido llegarán a Paraná con "Historias Argentinas", el viernes 27 de marzo

El historiador Felipe Pigna y el guionista y humorista Pedro Saborido llegarán a Paraná con Historias Argentinas, el viernes 27 de marzo a las 21 en el Teatro 3 de Febrero. La propuesta ofrece divulgación histórica, humor y reflexión crítica sobre la identidad nacional, en un formato que busca acercar el pasado a públicos amplios.

El espectáculo propone un recorrido por distintos momentos de la historia argentina a partir de relatos, anécdotas y cruces entre ambos protagonistas. Lejos de una exposición académica, el planteo se apoya en el diálogo y en una dinámica que alterna información y humor, con el objetivo de revisar sentidos instalados y generar nuevas lecturas.

En diálogo con UNO, Pigna explicó que uno de los ejes del espectáculo es poner en discusión miradas tradicionales. “Hay que revisar dicotomías que todavía nos atraviesan, como esa idea de ‘capital e interior’, que es absurda. La Argentina no tiene interior: tiene provincias, todas fundamentales”, sostuvo.

En ese sentido, el historiador señaló que el enfoque busca ampliar la mirada sobre el territorio y la construcción histórica, cuestionando una perspectiva centrada en Buenos Aires. “Es una forma de poner sobre la mesa cómo se contó la historia durante mucho tiempo”, indicó.

Felipe Pigna

"Historias Argentinas"

A lo largo del espectáculo, aparecen figuras como José de San Martín, Manuel Belgrano, Martín Miguel de Güemes, Juan Manuel de Rosas, Justo José de Urquiza y Juan Bautista Alberdi, entre otros. También se incorporan referencias a la cultura popular y a temas que atraviesan la historia social argentina.

Para Pigna, la relación entre pasado y presente es inevitable. “Siempre hay una demanda del presente sobre la historia. Muchas veces buscamos en el pasado herramientas para entender lo que nos pasa hoy”, afirmó. En esa línea, recordó que en contextos de crisis suelen multiplicarse las miradas históricas como forma de interpretación.

El cruce con el humor, en tanto, aparece como una herramienta para acercar estos contenidos. “El humor combina perfectamente con la historia. No se trata de faltar el respeto, sino de generar interés y hacer más accesible el conocimiento”, explicó. Y agregó: “Muchos de nuestros próceres tenían un gran sentido del humor”.

Otro de los puntos que atraviesa la propuesta es la revisión de mitos. “Todavía se sigue hablando del ‘descubrimiento de América’. América ya existía, con civilizaciones muy importantes”, señaló.

En el trabajo conjunto con Saborido, el espectáculo también se detiene en la construcción de la identidad argentina. “Es una identidad múltiple, con un fuerte componente indígena, afro, criollo e inmigrante. No es lo mismo el Litoral que el Norte o el Sur. Esa diversidad es lo que nos define”, planteó.

Felipe Pigna y Pedro Saborido

Con funciones en distintas ciudades del país, Historias Argentinas logró una amplia convocatoria. La propuesta se sostiene en un formato que combina contenidos históricos con una puesta dinámica, donde el intercambio entre los protagonistas se vuelve central.

En ese marco, Pigna destacó la respuesta del público en cada presentación, con salas colmadas y una participación activa durante el espectáculo. El interés por la historia, planteó, crece cuando se la acerca desde un lugar accesible y vinculado a la vida cotidiana.

El formato también permite una actualización constante del contenido, incorporando nuevas miradas y temas según el contexto. De ese modo, cada función adquiere matices propios, en diálogo con la coyuntura y con las inquietudes del público.

La presentación en Paraná se inscribe en una agenda federal que busca sostener el vínculo con distintas ciudades del país. En ese recorrido, el intercambio con el público aparece como un elemento clave para seguir construyendo una mirada plural sobre la historia argentina.

Las entradas para la función en Paraná se encuentran disponibles a través de Gradatickets y en la boletería del teatro.