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Julián Stoppello: "Queremos que participen todas las editoriales de la provincia"

Julián Stoppello habló sobre la convocatoria para que editoriales entrerrianas participen de la Feria Internacional del Libro en Buenos Aires

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

23 de marzo 2026 · 08:28hs
Julián Stoppello

Julián Stoppello, secretario de Cultura de Entre Ríos

Entre Ríos abrió la convocatoria para que editoriales de la provincia integren el stand institucional en la próxima Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se realizará del 23 de abril al 11 de mayo. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Cultura, permanecerá vigente desde el 20 hasta el 27 de marzo, con inscripción online.

Julián Stoppello: “Buscamos que la producción entrerriana tenga presencia en espacios clave”

El llamado se inscribe en una política pública orientada a fortalecer el sector editorial entrerriano, ampliar la circulación del libro y generar instancias de visibilidad, comercialización y vinculación dentro del entramado cultural nacional. A partir de esta convocatoria, se seleccionarán editoriales que podrán exhibir y vender sus publicaciones, además de participar en actividades culturales en el espacio provincial.

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Julián Stoppello

En diálogo con UNO, el secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, detalló el enfoque de la iniciativa y el trabajo sostenido que se viene desarrollando con el sector.

“El Estado tiene que abrir oportunidades para que la industria editorial siga creciendo”, afirmó.

En esa línea, explicó que desde el organismo se trabaja de manera constante con editoriales independientes y también con sellos institucionales, con el objetivo de consolidar su presencia en distintos espacios del país.

El funcionario mencionó experiencias recientes como la participación en ferias de Rosario y Córdoba, donde Entre Ríos contó con un stand propio en la Feria Tilde. “La idea es sostener ese camino y garantizar que la producción entrerriana tenga presencia en espacios clave”, indicó.

Feria Internacional del Libro, Entre Ríos

En relación con la convocatoria actual, Stoppello subrayó que el criterio de selección busca ser amplio. “Queremos que participen todas las editoriales de la provincia que tengan catálogo propio y trabajen con autores entrerrianos”. Aclaró que no existe una curaduría restrictiva, sino una intención de incluir a la mayor cantidad posible de proyectos editoriales.

El acompañamiento estatal se traduce en un esquema de representación colectiva. Según detalló, se conforma un agrupamiento de editoriales con un referente que participa en la feria en nombre del conjunto. La provincia asume los costos de esa representación y facilita la logística para que la participación resulte accesible.

Además, destacó que este tipo de instancias favorecen el intercambio entre editoriales y fortalecen los vínculos construidos en otras experiencias, como la Feria Provincial del Libro que tuvo su primera edición el año pasado.

LEER MÁS: Abren inscripción para integrar el stand entrerriano en la Feria Internacional del Libro

Respecto del alcance de la convocatoria, remarcó que no existe un cupo limitado. “Queremos que participen todas”, señaló, al tiempo que indicó que el llamado también permite identificar nuevos proyectos editoriales que puedan estar surgiendo en la provincia.

Sobre el impacto esperado, el secretario valoró los resultados de la edición anterior en la Feria del Libro. “Fue una experiencia positiva. Las editoriales estuvieron conformes con las ventas y el contacto con el público”, afirmó. En ese sentido, consideró que este tipo de espacios resultan fundamentales para editoriales independientes que no cuentan con canales tradicionales de comercialización. “Son oportunidades de encuentro directo con lectores, y en el caso de Buenos Aires, con un público masivo”, cerró. Las editoriales interesadas pueden solicitar más información a través del correo [email protected].

Julián Stoppello Provincia Feria Internacional del Libro Buenos Aires Libro Editoriales Secretaría de Cultura
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