Uno Entre Rios | La Provincia | UNER

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

En cuatro meses, unos 20 docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) renunciaron a sus puestos.

23 de marzo 2026 · 18:58hs
Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Facultad de Bromatología

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

En un contexto de fuerte conflicto presupuestario, la Facultad de Bromatología de la UNER, con sede en Gualeguaychú, encendió las alarmas al confirmar la salida de profesionales de sus cátedras.

El decano de la Facultad de Bromatología, Gustavo Isaack, reveló una estadística preocupante que afecta la estabilidad académica de la institución. Según precisó la autoridad universitaria, "el número de renuncias en los últimos meses supera la veintena", contabilizadas entre el cierre del ciclo 2025 y el inicio del actual.

Polémica en Bajada Grande: capturan un surubí gigante tras el fin de la veda.

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Esta tendencia no es aislada, sino que marca una aceleración abrupta de un fenómeno que ya se venía observando. Mientras que en un periodo previo de 18 meses se habían registrado 20 bajas, ahora esa misma cifra se alcanzó en apenas cuatro meses. El motivo principal, según Isaack, es claro: "la pérdida del poder adquisitivo de los salarios", que empuja a los docentes a dejar sus cargos o reducir su dedicación horaria.

LEER MÁS: El paro universitario se mantendrá hasta el 30 de marzo

Plan de lucha: paros y alto acatamiento

Durante la semana del 16 al 20 de marzo, la UNER vivió una parálisis casi total. Las medidas de fuerza, impulsadas por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y el personal no docente nucleado en Apuner, reflejan el malestar profundo en la comunidad educativa.

• Lunes y martes: El acatamiento fue casi del 100%.

• Resto de la semana: La adhesión se mantuvo entre un 70% y 80%.

Isaack subrayó que, aunque algunos docentes no interrumpen las clases, utilizan el espacio para "visibilizar y compartir con el estudiantado la situación". El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente.

UNER Docentes plan Universitario Gualeguaychú
Noticias relacionadas
Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Aldea Brasilera recibe distinción por proteger los humedales.

Aldea Brasilera recibe distinción por proteger los humedales

Entre Ríos fortalece la asistencia a víctimas y la prevención vial mediante una agenda conjunta.

Entre Ríos fortalece la asistencia a víctimas y la prevención vial mediante una agenda conjunta

El paro universitario se mantendrá hasta el 30 de marzo

El paro universitario se mantendrá hasta el 30 de marzo

Ver comentarios

Lo último

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Ultimo Momento
El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Policiales
Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Ovación
Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

La provincia
Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Aldea Brasilera recibe distinción por proteger los humedales

Aldea Brasilera recibe distinción por proteger los humedales

Dejanos tu comentario