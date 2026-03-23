En cuatro meses, unos 20 docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) renunciaron a sus puestos.

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

En un contexto de fuerte conflicto presupuestario, la Facultad de Bromatología de la UNER , con sede en Gualeguaychú, encendió las alarmas al confirmar la salida de profesionales de sus cátedras.

El decano de la Facultad de Bromatología, Gustavo Isaack, reveló una estadística preocupante que afecta la estabilidad académica de la institución. Según precisó la autoridad universitaria, "el número de renuncias en los últimos meses supera la veintena", contabilizadas entre el cierre del ciclo 2025 y el inicio del actual.

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Esta tendencia no es aislada, sino que marca una aceleración abrupta de un fenómeno que ya se venía observando. Mientras que en un periodo previo de 18 meses se habían registrado 20 bajas, ahora esa misma cifra se alcanzó en apenas cuatro meses. El motivo principal, según Isaack, es claro: "la pérdida del poder adquisitivo de los salarios", que empuja a los docentes a dejar sus cargos o reducir su dedicación horaria.

Plan de lucha: paros y alto acatamiento

Durante la semana del 16 al 20 de marzo, la UNER vivió una parálisis casi total. Las medidas de fuerza, impulsadas por la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) y el personal no docente nucleado en Apuner, reflejan el malestar profundo en la comunidad educativa.

• Lunes y martes: El acatamiento fue casi del 100%.

• Resto de la semana: La adhesión se mantuvo entre un 70% y 80%.

Isaack subrayó que, aunque algunos docentes no interrumpen las clases, utilizan el espacio para "visibilizar y compartir con el estudiantado la situación". El reclamo central es el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y una recomposición salarial urgente.