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Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

Con presencia de las entrerrianas Paula Pedrozo y Antonella Reding, Las Yaguaretés se coronaron en el SVNS 2.

23 de marzo 2026 · 18:21hs
Las Yaguaretés siguen haciendo historia en el rugby femenino.

Prensa Las Yaguaretés

Las Yaguaretés siguen haciendo historia en el rugby femenino.

Las Yaguaretés escribieron una nueva página en la historia grande del rugby nacional al vencer a Sudáfrica por 22 a 10 en el cierre del SVNS 2 de Montevideo y asegurar, de esta manera, su clasificación a las finales del SVNS World Championship del Circuito Mundial, donde se medirán ante los mejores seleccionados del mundo.

El equipo dirigido por Nahuel García cerró el certamen con un saldo de cuatro victorias —ante Brasil, China, España y Sudáfrica— y una única derrota frente a Kenia. Así, la Selección Argentina de rugby femenino ratificaron el gran momento que atraviesan, tras haber conquistado también la etapa anterior en Nairobi, disputada en febrero.

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El equipo nacional, que contó con la concordiense Paula Pedrozo y la villaguayense Antonella Reding, debutó el domingo con un triunfo agónico pero merecido ante España por 14 a 12, en un duelo muy parejo desde lo táctico y lo físico. En el segundo y último duelo de la jornada, Las Yaguaretés vencieron con autoridad a Sudáfrica por 22 a 10, un triunfo clave que les permitió consagrarse como el mejor equipo del certamen y asegurar su lugar en el SVNS World Championship.

Los que se les viene a Las Yaguaretés

Las Yaguaretés volverán a la acción en las finales del SVNS World Championship del Circuito Mundial, un certamen que reúne a los 12 mejores seleccionados de rugby femenino del mundo y que se disputará en tres etapas, con paradas en Hong Kong (17 al 19 de abril), Valladolid (29 al 31 de mayo) y Bordeaux (5 al 7 de junio).

Las Yaguaretés Circuito Mundial Montevideo Antonella Reding Paula Pedrozo
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