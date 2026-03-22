Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Un operativo contra el narcomenudeo en Villa Elisa resultó en el secuestro de 160 gramos de cocaína, una planta de cannabis y la detención de un hombre de 21 años.

Un importante operativo contra el narcomenudeo fue llevado adelante durante la noche del sábado y la madrugada de este domingo por personal de la División Drogas Peligrosas, junto al grupo especial dependiente de la Jefatura Departamental Colón, en la ciudad de Villa Elisa, logrando resultados altamente positivos. Un joven de 21 años fue detenido. En su casa secuestraron cocaína, marihuana y dinero.

Según supo UNO , el procedimiento dio inicio pasadas las 20 de y se extendió hasta las 2:30 de este domingo, se concretó en cumplimiento de un mandamiento judicial dispuesto bajo la Ley Provincial N° 10.566 (Narcomenudeo). En el operativo intervinieron también el Subdirector de OGA, Mariano Germán Alfredo Guy, y el Fiscal Dr. Jesús David Alexis Penayo Amaya.

Durante el despliegue, los efectivos de la policía lograron el secuestro de más de 160 gramos de clorhidrato de cocaína compacta (aproximadamente 600 dosis), una planta de cannabis sativa, elementos utilizados para el fraccionamiento de la droga, teléfonos celulares y una importante suma de dinero en efectivo, considerada producto de las transacciones ilícitas vinculadas al tráfico de estupefacientes.

Dinero secuestrado Villa Elisa

Joven detenido

Como resultado de la investigación, se procedió a la detención de un hombre de 21 años, oriundo de Villa Elisa, quien fue puesto a disposición de la Justicia, permaneciendo incomunicado.

"Este accionar brinda a los vecinos de bien la tranquilidad y certeza de que se continúa trabajando firmemente para combatir la droga en las calles, reafirmando el compromiso conjunto de la Policía y la Justicia", señalaron desde la División Drogas Peligrosas de Colón.