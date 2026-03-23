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Netanyahu afirma que Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que Donald Trump cree que puede haber un acuerdo que “salvaguarde nuestros intereses vitales”.

23 de marzo 2026 · 22:40hs
Benjamin Netanyahu junto al presidente de Estados Unidos

Benjamin Netanyahu junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo el lunes que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cree que existe una oportunidad de convertir lo que calificó como importantes logros militares en un acuerdo que “salvaguarde nuestros intereses vitales”.

Netanyahu, aseguró en un discurso televisado que Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano. Según informó la cadena CNN y publicó la Agencia Noticias Argentinas, Netanyahu afirmó que están golpeando el programa de misiles y el programa nuclear y que siguen asestando duros golpes a Hezbollah.

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Netanyahu dijo además que había hablado más temprano con el presidente Donald Trump y expresó su convicción de que Israel puede “aprovechar los logros significativos que hemos obtenido con las fuerzas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra mediante un acuerdo —un acuerdo que salvaguardará nuestros intereses vitales”.

El primer ministro comentó que recientemente Israel eliminó a dos científicos nucleares y dejó entrever que se esperan más acciones. “Hace apenas unos días, eliminamos a dos científicos nucleares más —y se esperan más acciones”, declaró. “Salvaguardaremos nuestros intereses vitales bajo cualquier circunstancia”.

Por último, el sábado el ministro de Defensa de Israel afirmó que tanto Estados Unidos como Israel aumentarán significativamente los ataques contra Irán esta semana.

Netanyahu Donald Trump El Líbano
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