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Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

La Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC) se declaró en "estado de conflicto y asamblea permanente".

23 de marzo 2026 · 18:58hs
Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

La Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC) formalizó este viernes 20 de marzo una presentación ante el Ejecutivo local, declarándose en "estado de conflicto y asamblea permanente". La medida surge como respuesta inmediata a la decisión del Concejo Deliberante de aprobar la emergencia ambiental.

Argumentos del gremio

Desde el sindicato fundamentaron la medida de fuerza señalando que las recientes decisiones del Departamento Ejecutivo son “graves e ilegales”. En el documento ingresado por Mesa de Entrada, la UOEMC detalló los puntos críticos que motivaron la ruptura del diálogo:

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Traslados arbitrarios: Denuncian movimientos masivos de personal sin el respaldo de actos administrativos válidos, lo que consideran una vulneración directa a la estabilidad laboral.

Privatización del servicio: El gremio advierte sobre una "presunta tercerización encubierta", acusando a la gestión de realizar un vaciamiento del servicio público para facilitar su paso a manos privadas.

Conducta antisindical: Apuntan contra el intendente Azcué por la falta de información clara y por "mantener una conducta antisindical y de excluir al gremio de instancias de negociación".

La Unión Obreros y Empleados Municipales de Concordia (UOEMC) formalizó este viernes 20 de marzo una presentación ante el Ejecutivo local, declarándose en "estado de conflicto y asamblea permanente". La medida surge como respuesta inmediata a la decisión del Concejo Deliberante de aprobar la emergencia ambiental propuesta por la gestión del intendente Francisco Azcué.Argumentos del gremioDesde el sindicato fundamentaron la medida de fuerza señalando que las recientes decisiones del Departamento Ejecutivo son “graves e ilegales”. En el documento ingresado por Mesa de Entrada, la UOEMC detalló los puntos críticos que motivaron la ruptura del diálogo:

Traslados arbitrarios: Denuncian movimientos masivos de personal sin el respaldo de actos administrativos válidos, lo que consideran una vulneración directa a la estabilidad laboral.

Privatización del servicio: El gremio advierte sobre una "presunta tercerización encubierta", acusando a la gestión de realizar un vaciamiento del servicio público para facilitar su paso a manos privadas.

Conducta antisindical: Apuntan contra el intendente Azcué por la falta de información clara y por "mantener una conducta antisindical y de excluir al gremio de instancias de negociación".Medidas de fuerza y servicios mínimosLa resolución adoptada por el gremio no solo contempla la asamblea permanente, sino que ya establece un cronograma de acciones directas que podrían resentir la limpieza de la ciudad. El comunicado especifica que se implementará una "retención de tareas y acciones progresivas", aunque aclararon que se garantizarán "servicios mínimos en caso de corresponder".

Condiciones

1. La inmediata reversión de los traslados de personal.

2. El rechazo total a cualquier intento de tercerización.

3. El llamado urgente a una mesa de negociación formal.

La advertencia final del sindicato es tajante: de no obtener respuestas, profundizarán las medidas hasta llegar a un "paro total de actividades" e iniciarán acciones administrativas y judiciales.

Concordia municipal Gremio Alerta
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