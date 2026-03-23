Según la Organización Meteorológica Mundial, la década comprendida entre 2015 a 2025 fue la más calurosa jamás registrada y reafirma el cambio climático.

La década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada.

La década de 2015 a 2025 fue la más cálida jamás registrada, y 2025 fue el segundo o tercer año más cálido de la historia, con una temperatura 1,43 grados por encima del promedio preindustrial 1850-1900. Los datos del cambio climático son preocupantes, pero no sorprendentes los difundidos este lunes por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su Informe sobre el estado del clima mundial 2025, publicado con motivo del Día Meteorológico Mundial.

“El clima está en estado de emergencia, cada indicador climático clave está parpadeando, es hora de tomar decisiones urgentes”, comentó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

El informe 2025 reveló que la extensión anual del hielo marino en el Ártico alcanzó o se acercó a mínimos históricos. La extensión del hielo marino antártico fue la tercera más baja registrada, y el deshielo de los glaciares continuó sin descanso.

Por primera vez, el informe incluye entre los principales indicadores climáticos el desequilibrio energético de la Tierra, que tiene en cuenta la velocidad con la que la energía solar entra y sale del planeta.

En un clima estable, la cantidad de energía solar entrante es aproximadamente igual a la cantidad de energía saliente. Pero este equilibrio se ve alterado por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero (CO2, metano y óxido nitroso), que están provocando un calentamiento continuo de la atmósfera y los océanos.

En las últimas dos décadas, los océanos absorbieron cada año el equivalente a unas 18 veces el consumo energético anual de la humanidad. El desequilibrio empeoró desde que comenzaron las mediciones en 1960, y en particular en los últimos 20 años, alcanzando “un nuevo récord en 2025”, observó la OMM.

Otros datos de la Organización Meteorológica Mundial

“Las actividades humanas están alterando cada vez más el equilibrio natural, y tendremos que convivir con estas consecuencias durante cientos, incluso miles de años”, advirtió la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

Los resultados de este calentamiento son eventos extremos en todo el mundo: olas de calor intensas, lluvias torrenciales y ciclones tropicales, que han causado perjuicios y devastación.

Según los datos de la OMM, entre 1970 y 2021 estos desastres provocaronn pérdidas económicas estimadas en 4,3 billones de dólares y la muerte de casi 2 millones de personas.

“Los ciudadanos están preocupados, independientemente de su color político -escribió Mariagrazia Midulla, responsable de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza Italia (WWF, por sus siglas en inglés); y sin embargo la política parece intentar minimizar la crisis climática, en lugar de acelerar la acción, aunque el cambio y la transformación necesarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, empezando por el abandono de los combustibles fósiles, podrían ser también la puerta de entrada para la reducción de las tensiones geopolíticas y la pacificación”.