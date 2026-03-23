Uno Entre Rios | El Mundo | Cambio Climático

Cambio climático: la década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada

Según la Organización Meteorológica Mundial, la década comprendida entre 2015 a 2025 fue la más calurosa jamás registrada y reafirma el cambio climático.

23 de marzo 2026 · 21:57hs
La década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada.

Foto: UNO/Mateo Oviedo

La década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada.

La década de 2015 a 2025 fue la más cálida jamás registrada, y 2025 fue el segundo o tercer año más cálido de la historia, con una temperatura 1,43 grados por encima del promedio preindustrial 1850-1900. Los datos del cambio climático son preocupantes, pero no sorprendentes los difundidos este lunes por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) en su Informe sobre el estado del clima mundial 2025, publicado con motivo del Día Meteorológico Mundial.

LEER MÁS: Paraná: el miércoles comenzará el Encuentro Federal sobre Cambio Climático

La preocupación por el cambio climático

“El clima está en estado de emergencia, cada indicador climático clave está parpadeando, es hora de tomar decisiones urgentes”, comentó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Benjamin Netanyahu junto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Netanyahu afirma que Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano

Tras 23 días de la Guerra en Medio Oriente, Unicef informó que hay más de 2.100 niños muertos o heridos.

Guerra en Medio Oriente: hay más de 2.100 niños muertos o heridos, según Unicef

El informe 2025 reveló que la extensión anual del hielo marino en el Ártico alcanzó o se acercó a mínimos históricos. La extensión del hielo marino antártico fue la tercera más baja registrada, y el deshielo de los glaciares continuó sin descanso.

Por primera vez, el informe incluye entre los principales indicadores climáticos el desequilibrio energético de la Tierra, que tiene en cuenta la velocidad con la que la energía solar entra y sale del planeta.

En un clima estable, la cantidad de energía solar entrante es aproximadamente igual a la cantidad de energía saliente. Pero este equilibrio se ve alterado por las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero (CO2, metano y óxido nitroso), que están provocando un calentamiento continuo de la atmósfera y los océanos.

En las últimas dos décadas, los océanos absorbieron cada año el equivalente a unas 18 veces el consumo energético anual de la humanidad. El desequilibrio empeoró desde que comenzaron las mediciones en 1960, y en particular en los últimos 20 años, alcanzando “un nuevo récord en 2025”, observó la OMM.

Otros datos de la Organización Meteorológica Mundial

“Las actividades humanas están alterando cada vez más el equilibrio natural, y tendremos que convivir con estas consecuencias durante cientos, incluso miles de años”, advirtió la secretaria general de la OMM, Celeste Saulo.

Los resultados de este calentamiento son eventos extremos en todo el mundo: olas de calor intensas, lluvias torrenciales y ciclones tropicales, que han causado perjuicios y devastación.

Según los datos de la OMM, entre 1970 y 2021 estos desastres provocaronn pérdidas económicas estimadas en 4,3 billones de dólares y la muerte de casi 2 millones de personas.

“Los ciudadanos están preocupados, independientemente de su color político -escribió Mariagrazia Midulla, responsable de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza Italia (WWF, por sus siglas en inglés); y sin embargo la política parece intentar minimizar la crisis climática, en lugar de acelerar la acción, aunque el cambio y la transformación necesarios para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, empezando por el abandono de los combustibles fósiles, podrían ser también la puerta de entrada para la reducción de las tensiones geopolíticas y la pacificación”.

Cambio Climático calor Organización Meteorológica Mundial
Noticias relacionadas
murio leonid radvinsky, el dueno de onlyfans

Murió Leonid Radvinsky, el dueño de OnlyFans

Donald Trump anunció una tregua de cinco días entre Estados Unidos, Israel e Irán tras conversaciones productivas

Donald Trump anunció una tregua de cinco días con Irán

Estados Unidos movilizó miles de marines al estrecho de Ormuz para reabrir el paso petrolero. Inminente crisis energética mundial 

Estados Unidos manda marines al estrecho de Ormuz, ante inminente crisis petrolera

Caída mundial de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

Caída mundial de X: millones de usuarios reportan fallas en la red social de Elon Musk

Ver comentarios

Lo último

Netanyahu afirma que Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano

Netanyahu afirma que Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano

Agmer anunció que realizará un paro el próximo viernes

Agmer anunció que realizará un paro el próximo viernes

Cambio climático: la década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada

Cambio climático: la década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada

Ultimo Momento
Netanyahu afirma que Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano

Netanyahu afirma que Israel continuará los ataques en Irán y el Líbano

Agmer anunció que realizará un paro el próximo viernes

Agmer anunció que realizará un paro el próximo viernes

Cambio climático: la década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada

Cambio climático: la década de 2015 a 2025 fue la de mayor calor jamás registrada

Guerra en Medio Oriente: hay más de 2.100 niños muertos o heridos, según Unicef

Guerra en Medio Oriente: hay más de 2.100 niños muertos o heridos, según Unicef

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

El Gobierno nacional transfirió $47.000 millones en ATN a gobernadores aliados: cuánto recibió Entre Ríos

Policiales
Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

Condenaron a comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

Operativo en Villa Elisa: detuvieron a un joven y secuestraron drogas y dinero

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

La Justicia absolvió a un camionero que transportó 67 kilos de hojas de coca

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Basavilbaso: seguirá en la cárcel el acusado de un homicidio que dio una entrevista

Ovación
Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

El cronograma de Franco Colapinto en el Gran Premio de Japón

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

Las Yaguaretés lograron el oro en Montevideo y clasificación a las finales del Circuito Mundial

La provincia
Agmer anunció que realizará un paro el próximo viernes

Agmer anunció que realizará un paro el próximo viernes

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Unos 20 docentes renunciaron en la UNER por el desfasaje salarial

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Gremio municipal de Concordia se declaró en estado de alerta

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Dejanos tu comentario