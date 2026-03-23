La Policía bloqueó caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú

La modalidad importada de Brasil pretende instalarse en Argentina. El denominado "Domingrau" ya tiene a mal traer a la Policia de Entre Ríos

La modalidad importada de Brasil pretende instalarse en Argentina. El denominado "Domingrau" ya tiene a mal traer a la Policia de Entre Ríos

La Policía bloqueó una caravana de más de 40 motos en Gualeguaychú durnte el fin de semana. La juntada contaba con motociclistas locales y de Concepción del Uruguay y pretendían recorrer las principales calles de la ciudad en forma de caravana. Una modalidad que llegó desde Brasil y pretende instalarse en Argentina denominada "Domingrau" o "domingo callejero" fue frustrado por las autoridades durante esta tarde.

Fue justo antes que recorriera la ciudad de Gualeguaychú con cientos de motos de nuestra ciudad y conductores de Concepción del Uruguay que se sumaron a movida.

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Según indicaron desde la Jefatura Departamental, se articuló un operativo junto al Puesto de Control Vial Gualeguaychú, y con el acompañamiento de la Dirección de Tránsito Municipal.

domingrau carvana de motos Gualeguaychú

Ante la concurrencia de un grupo de motociclistas que viajaban desde Concepción hacia nuestra ciudad para realizar el famoso "domingrau", circulando dentro de la ciudad con maniobras indebidas generando ruidos y riesgos a otros conductores y peatones, se decidió evitar que ingresen.

Para eso, los operativos se montaron sobre Ruta Nacional 14 altura km 83, en los accesos a la ciudad, como así también en diversos puntos céntricos, logrando desarticular la llegada de más de 40 motos de la vecina localidad.

Asimismo, se retuvieron dos motos y se trasladó a la Comisaría de Minoridad a un menor que participaba de una caravana urbana realizando maniobras indebidas.

Se dio intervención a la Fiscalía en turno, y se realizarán denuncias que podrían haber incurrido en la violación del Art. 193bis del Código Procesal que reprime con seis meses a tres años de prisión e inhabilitación especial para conducir a quien cree peligro para la vida o integridad física mediante pruebas de velocidad o destreza (picadas) sin autorización, publicó Reporte 2820.