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Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

El certamen masculino de la Liga Paranaense contará con 18 equipos. Todavía resta confirmar la fecha de inicio del torneo.

23 de marzo 2026 · 16:31hs
Neuquén es el último campeón de la Liga Paranaense.

Prensa LPF

Neuquén es el último campeón de la Liga Paranaense.

Desde la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) dieron a conocer el fixture para el campeonato 2026 de Primera División Masculina. Este certamen, cuya fecha de inicio aún no se ha definido, contará con la participación de 18 equipos. A los elencos que compitieron el año pasado se les sumaron Ciclón del Sur, Independiente y Atlético VF.

La mascota de la Liga Paranaense.

La Liga Paranaense presentó a su mascota

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El fixture de la Liga Paranaense

Liga Paranaense campeonato fixture Fútbol
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