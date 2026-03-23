Desde la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) dieron a conocer el fixture para el campeonato 2026 de Primera División Masculina. Este certamen, cuya fecha de inicio aún no se ha definido, contará con la participación de 18 equipos. A los elencos que compitieron el año pasado se les sumaron Ciclón del Sur, Independiente y Atlético VF.
Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026
El certamen masculino de la Liga Paranaense contará con 18 equipos. Todavía resta confirmar la fecha de inicio del torneo.
23 de marzo 2026 · 16:31hs