Liga Paranaense: se confirmó el fixture del campeonato 2026

Desde la Liga Paranaense de Fútbol (LPF) dieron a conocer el fixture para el campeonato 2026 de Primera División Masculina. Este certamen, cuya fecha de inicio aún no se ha definido, contará con la participación de 18 equipos. A los elencos que compitieron el año pasado se les sumaron Ciclón del Sur, Independiente y Atlético VF.