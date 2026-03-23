Condenaron a un comerciante y exconcejal de Feliciano por tenencia ilegal de arma de guerra

Se trata de Marcelo Ardisana, con comercio en La Paz y que fue concejal de Feliciano. Admitió el delito de tenencia ilegal de un arma de guerra.

El comerciante y exconcejal peronista de San José de Feliciano, Marcelo Alberto Ardisana, fue condenado en un juicio abreviado por el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, en una causa que se inició en 2021 a partir de una denuncia por presuntas amenazas formulada por un conductor radial de esa ciudad.

Según supo UNO , el fallo fechado el 19 de marzo de este año fue dictado por la jueza subrogante del Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, Noemí Berros. La magistrada lo absolvió del delito de acopio de municiones, pero lo declaro “responsable del delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra”, imponiéndole una pena de dos años y cuatro meses de prisión de cumplimiento condicional.

En razón de la condicionalidad de la condena, la magistrada le impuso reglas de conducta, entre ellas fijar domicilio y comunicar cualquier cambio al Juzgado de Ejecución. Berros sostuvo que, tal como el propio imputado reconoció al aceptar el acuerdo, “sabía que detentaba dichas armas de fuego sin la debida autorización y quería tenerlas”.

Añadió que “no cabe hesitar, en consecuencia, en que la conducta del imputado Ardisana recala sin fisuras en el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de guerra, que describe y reprime, por lo que corresponde homologar el acuerdo al que las partes han arribado en punto a calificación legal”.

Cómo se inició la causa

De acuerdo a la resolución, la investigación se originó a partir de una denuncia radicada el 7 de agosto de 2021 en la Jefatura Departamental Feliciano por Carlos Nolberto Baggilio, quien relató que mantenía buena relación con Ardisana —a quien identificó como “Majuma”— hasta que el 28 de julio de ese año recibió un audio en el que lo amenazaba con que lo “iba a cagar a trompadas”.

También denunció un mensaje de texto con expresiones altamente agresivas: “Viejo y la concha de tu madre, es la ultima vez que te digo a mi no me andes difamando gratis por el pueblo… la próxima vez que me entere que hablas de mí, me la voy a cobrar y no vas a poder hacer más el programa…”, junto a otras frases intimidatorias. El denunciante manifestó temer por su integridad física, ya que —según indicó— Ardisana solía portar un arma.

El 9 de agosto de 2021se realizó un allanamiento en el domicilio y local comercial de Ardisana, ubicado en calle Moreno sin número de San José de Feliciano.

Durante el procedimiento se secuestró una importante cantidad de municiones de distintos calibres, además de varias armas de fuego. Entre ellas, una pistola calibre 9 mm marca Bersa modelo Thunder con cargador, un fusil marca Waffenfabrik-Bern y dos revólveres calibre .40 y .38. También se constató que el imputado no contaba con autorización vigente como legítimo usuario de armas de fuego, ya que su registro se encontraba vencido desde el 1 de febrero de 2008.

Ardisana permaneció detenido con prisión preventiva durante 15 días en agosto de 2021. Posteriormente, al Justicia provincial se declaró incompetente y remitió las actuaciones a la Justicia Federal.

Marcelo Ardisana

La declaración del imputado

En su indagatoria, Ardisana sostuvo que los hechos ocurrieron durante la pandemia y explicó que posee un comercio “muy reconocido” en la ciudad (dedicado a la venta de motos), y que fue habilitado a trabajar bajo ciertas condiciones. Relató además su trayectoria política y social: “Fui siete años secretario del intendente Osvaldo Claudio Viano, del 2004 a 2011, fui electo concejal y después fui presidente de un club importante de la ciudad”, en referencia al Club San Antonio.

Según su versión, la gran cantidad de municiones se debía a pedidos de clientes en un contexto de crisis: “Me empezaron a preguntar si no podía conseguir municiones. Yo me encargué de conseguir para ellos y para mí. No lo hacía con un fin comercial”, afirmó.

También señaló que las armas tenían distintos orígenes, algunos familiares y otros vinculados a su seguridad personal: “La pistola 9 mm la tenía como seguridad personal… me asaltaron cinco veces cuando vivía en Santa Fe”, argumentó. Aseguró además que entregó voluntariamente las armas durante el procedimiento y que no estaban al alcance de terceros o niños.

Finalmente, la Justicia Federal homologó el acuerdo de juicio abreviado presentado por la Fiscalía y la Defensa, cerrando una causa que se inició por amenazas pero derivó en la investigación y condena por la tenencia ilegal de armas de fuego de guerra.

Antecedentes públicos

Ardisana ya había sido noticia a nivel provincial en noviembre de 2014, cuando protagonizó un fuerte cruce con la entonces intendenta Silvia Moreno. Por aquellos días era concejal por el peronismo (llegó en la lista de Moreno) y militaba en las filas del sciolismo. De hecho, en noviembre de ese año daba entrevistas como uno de los referentes de Daniel Scioli en la provincia, quien por aquella época era candidato a presidente dentro de la interna del kirchnerismo.

El conflicto con Moreno se dio cuando, a través de redes sociales, instó a una “revuelta” contra controles de motovehículos y advirtió: “En Santiago del Estero le quemaron la casa a un intendente por una medida similar… prevenir es curar”, una frase que fue interpretada como intimidatoria hacia la jefa comunal.



El Fallo