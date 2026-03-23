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Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Este lunes y martes los colectivos urbanos de Paraná circularán como días domingos, bajando las unidades en circulación.

23 de marzo 2026 · 18:58hs
Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

Foto: UNO/Liliana Bonarrigo

Colectivos reducen la frecuencia durante este lunes y martes

El servicio de colectivos urbanos en Paraná funciona este lunes 23 y martes 24 de marzo con frecuencia reducida, en el marco del día no laborable y el feriado nacional. La modalidad impacta en la cantidad de unidades en circulación y en los tiempos de espera, lo que generó consultas de usuarios en distintos puntos de la ciudad.

Desde la empresa San José, concesionaria del sistema, confirmaron que el esquema aplicado es el habitual para jornadas no laborales. “Hoy se trabaja como un día feriado, como un día domingo”, explicó el gerente Hugo Ruiz.

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Circulación

El servicio se presta este lunes y martes feriados con 42 colectivos en la calle, una cifra inferior a la de un día hábil. En condiciones normales, el sistema cuenta con alrededor de 70 unidades, mientras que los fines de semana la frecuencia también se reduce.

Ante la consulta sobre la posibilidad de reforzar el servicio, desde la empresa indicaron que el esquema actual se mantiene sin modificaciones durante estas jornadas.

Colectivos lunes martes Feriados Circulación Paraná
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