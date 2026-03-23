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El Cosquín Rock podría llegar a Gualeguaychú

David Barrios, impulsor de Astra, anunció su plan de traer el Cosquín Rock a Gualeguaychú y la construcción de un auditorio para 3.000 personas.

23 de marzo 2026 · 16:49hs
El Cosquín Rock podría llegar a Gualeguaychú.

El Cosquín Rock podría llegar a Gualeguaychú.

El empresario David Barrios, impulsor del espacio de eventos Astra (al que muchos denominan el "Movistar Arena de Gualeguaychú"), brindó definiciones sobre el presente y futuro del proyecto, y sorprendió con dos anuncios de peso: su intención de traer el Cosquín Rock a la ciudad y la construcción de un auditorio cerrado con capacidad para 3.000 personas.

Las declaraciones fueron realizadas en el programa de streaming No tan Temprano, conducido por el periodista Luciano Peralta, donde Barrios se refirió al avance de la obra y despejó algunas dudas en torno a la iniciativa.

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Consultado sobre la supuesta vinculación con el Movistar Arena, aclaró: "Eso fueron cosas de la gente, un rumor. No hay ninguna ligación concreta en términos de inversores ni nada por el estilo".

En cuanto a la habilitación del predio, aseguró que el proyecto cuenta con todos los avales necesarios. "Ya está todo. El impacto ambiental ya se hizo y está todo ok. Tenemos el visto bueno del municipio", afirmó.

Respecto a las dimensiones del espacio, detalló que el predio tendrá 50.300 metros cuadrados y una capacidad cercana a las 60.000 personas. Además, contará con 208 cuerpos de baños. En ese sentido, mencionó que recitales de gran convocatoria, como los de La Renga, podrían reunir alrededor de 30.000 asistentes en el lugar.

En otro tramo de la entrevista, Barrios confirmó su ambición de que el Cosquín Rock tenga una edición en Gualeguaychú. "Quiero traer el Cosquín Rock a la ciudad", expresó.

Asimismo, anunció que en uno de los extremos del predio (donde antiguamente funcionaba el restaurante El Conde) se construirá un auditorio cerrado con capacidad para 3.000 personas. El espacio estará pensado para espectáculos de menor escala, como obras de teatro o shows musicales.

Astra se perfila como un polo de eventos de gran envergadura para la región, con propuestas que combinarán espectáculos masivos al aire libre y actividades en espacios cerrados durante todo el año. La presentación de La Renga, en mayo, será su primera prueba.

Cosquín Rock Gualeguaychú Movistar Arena
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