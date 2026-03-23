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Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Los dos cupos internacionales y los cuatro disponibles para UEFA definirán los clasificados a la Copa del Mundo en esta Fecha FIFA.

23 de marzo 2026 · 17:59hs
Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

El Mundial 2026 que organizarán en conjunto México, Estados Unidos y Canadá tendrá una semana por demás especial. Los últimos seis integrantes de esta renovada Copa del Mundo con 48 seleccionados completará sus grupos con los últimos clasificados de los Repechajes Internacionales y de Europa.

Desde este jueves 26 de marzo, 22 selecciones pujarán por los últimos seis boletos disponibles. La UEFA realizará ocho cruces de semifinales a partido único que definirán a los equipos que pelearán por los cuatro pases que todavía tiene disponibles esa federación.

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El Grupo A del Mundial, compuesto por el anfitrión México, Sudáfrica y Corea del Sur, espera por República Checa, Irlanda, Dinamarca o Macedonia del Norte. Mientras que el Grupo B de Canadá, Qatar y Suiza sumará a sus filas a Gales, Bosnia y Herzegovina, Italia o Irlanda del Norte.

La Zona D, de Paraguay, Estados Unidos y Australia, verá unirse a Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumania. Finalmente, el Grupo F que ya tiene a Países Bajos, Japón y Túnez se cerrará con la incorporación de Ucrania, Suecia, Polonia o Albania.

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Mundial clasificados 1
Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Se definen los últimos seis clasificados al Mundial 2026

Los otros dos pases serán para los del Repechaje Internacional que tendrá un formato de disputa levemente diferente. Las semifinales en distintas sedes de México entre Bolivia-Surinam y Nueva Caledonia-Jamaica pondrán a los últimos dos seleccionados que afrontarán las finales que ya tienen clasificadas a Irak y República Democrática del Congo por estar mejor posicionadas en el Ranking FIFA.

En ese contexto, el Grupo I de Francia, Senegal y Noruega contará con Irak, Bolivia o Surinam. Mientras que el K de Portugal, Colombia y Uzbekistán espera por República Democrática del Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

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A diferencia del Repechaje Internacional, que se celebrará en México como única sede, la repesca europea definió las localías por sorteo. Los 16 participantes se dividieron en cuatro bombos de cuatro equipos cada uno según su ranking y se repartieron en cuatro eliminatorias. Los dos primeros bolilleros tenían garantizado jugar la semifinal de su llave en condición de local, pero no lo tenían asegurado en las finales. El ejemplo más claro es Italia, ya que la Azzurra ocupó el Bombo 1, recibirá a Irlanda del Norte y, de ganar, ya quedó resuelto que visitará al vencedor de Gales o Bosnia y Herzegovina por un lugar en la Copa del Mundo.

Esta misma situación se repetirá en otros dos mini cuadros. El dueño del choque Turquía-Rumania viajará a Bratislava o Pristina para medirse a Eslovaquia o Kosovo, mientras que República Checa o Irlanda recibirán en Praga o Dublín, respectivamente, a Dinamarca o Macedonia del Norte.

Ucrania es la única selección del Bombo 1 que podría definir todo de local, aunque con el asterisco de que ejercerá esa condición en Valencia (España), ya que no lo puede hacer en su país por el conflicto con Rusia. En primera instancia, deberá superar a Suecia y el vencedor de ese cruce será anfitrión de Polonia o Albania. Todos los duelos programados son a partido único con prórroga y penales en caso de igualdad.

LA AGENDA DE LAS SEMIFINALES DEL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

Jueves 26 de marzo

14.00: Turquía vs. Rumania (Estambul, Turquía)

16.45: Eslovaquia vs. Kosovo (Bratislava, Eslovaquia)

16.45: Gales vs. Bosnia y Herzegovina (Cardiff, Gales)

16.45: Italia vs. Irlanda del Norte (Bérgamo, Italia)

16.45: Ucrania vs. Suecia (Valencia, España)

16.45: Polonia vs. Albania (Varsovia , Polonia)

16.45: República Checa vs. Irlanda (Praga, República Checa)

16.45: Dinamarca vs. Macedonia del Norte (Copenhague, Dinamarca)

19.00: Bolivia vs. Surinam (Monterrey, México)

Viernes 27 de marzo

00.00: Nueva Caledonia vs. Jamaica (Guadalajara, México)

LA AGENDA DE LAS FINALES DEL REPECHAJE PARA EL MUNDIAL 2026

Martes 31 de marzo

Grupo A del Mundial: el ganador de República Checa/Irlanda vs. Dinamarca/Macedonia del Norte (Dublín o Praga)

Grupo B del Mundial: el ganador de Gales/Bosnia y Herzegovina vs. Italia/Irlanda del Norte (Cardiff o Zenica)

Grupo D del Mundial: el ganador de Eslovaquia/Kosovo vs. Turquía/Rumania (Bratislava o Pristina)

Grupo F del Mundial: el ganador de Ucrania/Suecia vs. Polonia vs. Albania (Valencia o Estocolmo)

Grupo I del Mundial: el ganador de Irak vs. Bolivia/Surinam (Monterrey)

Grupo K del Mundial: el ganador de Congo vs. Nueva Caledonia/Jamaica (Guadalajara)

Mundial FIFA UEFA Mundial 2026
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