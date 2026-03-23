El tenista argentino jugó un partidazo y eliminó a Daniil Medvedev por 6-0, 4-6 y 7-5 para meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Miami.

Francisco Cerúndolo firmó una gran actuación este lunes y venció a Daniil Medvedev para meterse en los octavos de final del Masters 1000 de Miami. El argentino, 18° preclasificado, se impuso por 6-0, 4-6 y 7-5 ante el ruso, noveno cabeza de serie, en un partido cambiante y de alto nivel.

El inicio fue arrollador. El argentino aprovechó al máximo las imprecisiones de Medvedev, que nunca logró acomodarse en la cancha y mostró fastidio desde temprano. Con un tenis agresivo y muy efectivo, el porteño se llevó el primer set por un contundente 6-0 en apenas 22 minutos , capitalizando los errores no forzados de su rival.

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La reacción del ruso no tardó en llegar. Tras pasar por el vestuario en el descanso, volvió con otra energía y, aunque comenzó en desventaja en el segundo parcial, logró recuperar terreno. Cerúndolo había quebrado de entrada y se adelantó 2-0, pero el europeo ajustó su juego, emparejó el trámite y terminó llevándose el set por 6-4.

Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

Cerundolo miami 1 Francisco Cerúndolo dio el golpe ante Medvedev y se metió en octavos en Miami

El tercer set mantuvo la tensión y la paridad desde el inicio. Arrancó con un quiebre por lado, lo que marcó un desarrollo equilibrado y con momentos de dominio repartido. Incluso, el argentino sufrió una caída que encendió las alarmas, aunque pudo continuar sin inconvenientes tras la revisión médica.

En el tramo decisivo, Cerúndolo volvió a mostrar su mejor versión: no se sacaron ventajas hasta el 12° game. Allí, levantó un 40-30 en contra, pasó al frente y selló el 7-5 en su primer match point, tras una doble falta de Medvedev.

Con este triunfo, el porteño avanzó a los octavos de final, donde se enfrentará al francés Ugo Humbert (34°), que viene de eliminar al kazajo Alexander Shevchenko. Además, el tenis argentino ya cuenta con otro representante en esa instancia: Tomás Martín Etcheverry, quien también logró meterse entre los 16 mejores del torneo tras vencer al español Rafael Jódar y es la primera vez que clasifica a los octavos de final de un Masters 1000.

Por el contrario, Cerúndolo se siente muy cómodo en Miami. Clasificó a los cuartos de final en cuatro de sus cinco participaciones y es lo que volverá a intentar este año. El argentino nunca se había enfrentado con Medvedev y estrenó la rivalidad a su favor.