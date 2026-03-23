Guerra en Medio Oriente: hay más de 2.100 niños muertos o heridos, según Unicef

Tras 23 días de la Guerra en Medio Oriente, Unicef informó que entre las víctimas se hay 206 niños en Irán, 118 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait.

Tras 23 días de la Guerra en Medio Oriente, Unicef informó que hay más de 2.100 niños muertos o heridos.

Más de 2.100 niños murieron o resultaron heridos desde que comenzó la Guerra en Medio Oriente, declaró el lunes el subdirector ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Ted Chaiban.

“Veintitrés días después del inicio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, los niños de toda la región están pagando un precio devastador. Una mayor escalada hacia un conflicto más amplio o prolongado sería catastrófica para millones más”, dijo Chaiban a los periodistas en la sede de la ONU en Nueva York.

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Entre las víctimas se encuentran 206 niños muertos en Irán, 118 en Líbano, cuatro en Israel y uno en Kuwait, indicó. “Eso representa un promedio de aproximadamente 87 niños muertos o heridos cada día desde el comienzo de la guerra”, afirmó Chaiban.

Además de los muertos y heridos, se produjo un rápido desplazamiento en varios países, provocado por los incesantes bombardeos y las órdenes de evacuación que dejaron a las comunidades deshabitadas, añadió.

En Irán, la Agencia de la ONU para los Refugiados estimó que hasta 3,2 millones de personas fueron desplazadas, incluyendo hasta 864.000 niños, mientras que en Líbano, más de un millón de personas están desplazadas, incluyendo aproximadamente 370.000 niños, dijo.

Según Chaiban, en todo Oriente Medio, alrededor de 44,8 millones de niños ya vivían en zonas afectadas por el conflicto antes de la escalada.

En Líbano, más de 350 escuelas públicas se utilizaron como refugios, interrumpiendo la educación de alrededor de 100.000 estudiantes, y los servicios públicos se vieron sometidos a una fuerte presión, con sistemas de agua dañados y trabajadores de la salud asesinados mientras intentaban rescatar a la población.

Si bien Unicef brindó asistencia a 151.000 personas desplazadas internamente en más de 250 albergues y zonas de difícil acceso con artículos esenciales no alimentarios, y proporcionaba agua y saneamiento en 188 albergues, atendiendo a unas 46.000 personas, la magnitud de las necesidades “está aumentando más rápido que los recursos disponibles”, advirtió.

“Recordamos a todas las partes sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario”, añadió, y señaló que, como indicó el secretario general, “necesitamos una desescalada y una solución política para esta guerra”.