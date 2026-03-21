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Murió Daniel Buira, baterista fundador de Los Piojos y creador de La Chilinga

La Justicia investiga las causas del deceso de Daniel Buira, una pieza clave en la identidad de Los Piojos y del rock nacional

21 de marzo 2026 · 10:48hs
Murió Daniel Buira

Murió Daniel Buira, baterista fundador de Los Piojos y creador de La Chilinga
Murió Daniel Buira

Murió Daniel Buira, baterista fundador de Los Piojos y creador de La Chilinga
Murió Daniel Buira

Murió Daniel Buira, baterista fundador de Los Piojos y creador de La Chilinga

Murió Daniel Buira, baterista fundador de Los Piojos y creador de La Chilinga. El músico de 54 años falleció la madrugada de este sábado tras sufrir una descompensación respiratoria en la sede de su escuela de percusión en Ciudad Jardín. La Justicia investiga las causas del deceso del artista, quien fue una pieza clave en la identidad sonora del rock nacional.

baterista Los Piojos 2

Daniel Buira, el primer baterista y miembro fundador de la emblemática banda Los Piojos, murió durante la madrugada de este sábado 21 de marzo en la sede de su escuela de percusión, La Chilinga, ubicada en Ciudad Jardín, partido de Tres de Febrero. El músico, que tenía 54 años y padecía asma, se encontraba en un patio interno del establecimiento cerca de las 4:00 a.m. cuando comenzó a pedir auxilio manifestando que no podía respirar.

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Según testimonios recogidos por las autoridades, un vecino intentó asistirlo, pero Buira se descompensó, perdió el conocimiento y falleció en el lugar. La UFI 8 de Morón ha caratulado la causa como “averiguación de causales de muerte” y, aunque se conoce su condición asmática, los investigadores buscan descartar cualquier intervención de terceros mediante el análisis de cámaras de seguridad externas, ya que el recinto no contaba con monitoreo interno.

baterista Los Piojos 1

Un pilar del rock y la percusión

Buira fue fundamental en la gestación de Los Piojos a finales de los años 80, participando en la composición de temas icónicos como “Cancheros” y “Te diría” junto a Andrés Ciro Martínez. Su aporte fue determinante para definir el sonido inicial del grupo al integrar ritmos rioplatenses como el candombe y la murga en los discos Chactuchac, Ay ay ay y Azul.

Tras su salida de la banda en el año 2000, Buira se enfocó en La Chilinga, escuela popular de percusión que fundó en 1995 tras un viaje a Brasil. El proyecto, que recientemente celebró sus 30 años, creció hasta tener más de 900 alumnos, 30 profesores y múltiples sedes en Buenos Aires y Córdoba. Además, colaboró con artistas de renombre como Mercedes Sosa, Fito Páez, Vicentico y Calle 13.

baterista Los Piojos

El reciente regreso a los escenarios

El baterista había recuperado protagonismo masivo recientemente al participar en el regreso de Los Piojos a finales de 2024. Durante la serie de conciertos de reunión en el Estadio Ciudad de La Plata y la subsiguiente gira nacional que incluyó un cierre en River Plate en junio de 2025, Buira estuvo a cargo de la batería durante el primer bloque de canciones, reviviendo clásicos como Babilonia, Tan solo y Maradó. Su actividad más reciente incluía también el liderazgo de su banda No Bailo, donde continuaba explorando la fusión entre el rock y la percusión.

Los Piojos rock nacional Fallecimiento baterista
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