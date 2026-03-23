Las recientes capturas de surubí en distintos puntos del Paraná han generado debate entre pescadores y autoridades. Este fin de semana, Raúl Maidana atrapó un surubí de 26,5 kilos en la Punta del Mono, Bajada Grande, tras varios minutos de intensa lucha con el pez.
Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda
Tras el fin de la veda, se registraron capturas de surubíes de 26,5 y 21 kilos en Bajada Grande y Pueblo Brugo, generando polémica entre pescadores.
En otra jornada marcada por el mal tiempo, en las aguas cercanas a la Isla de Pueblo Brugo, el pescador Mauricio Galeano logró capturar un surubí de 21 kilos, sumando otro ejemplo de estas grandes capturas que han despertado polémica.
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Surubíes récord y controversia en Bajada Grande y Pueblo Brugo
La controversia surge porque la veda del surubí en Entre Ríos terminó el domingo 15 , y desde entonces se han registrado varias capturas de este ejemplar. Durante la veda, que se extendió del viernes 15 de agosto de 2025 al domingo 15, estaba prohibida la captura y comercialización del surubí pintado y atigrado, permitiéndose únicamente la pesca deportiva con devolución obligatoria para proteger la reproducción de la especie.
A pesar del debate, ambos pescadores regresaron a casa orgullosos con sus trofeos, que se convirtieron en motivo de conversación entre la comunidad de pescadores. Las imágenes y relatos de estas jornadas generan una postal del Paraná que combina naturaleza, pasión por la pesca y polémica sobre la conservación de la especie.