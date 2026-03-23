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Bajada Grande: polémica por la pesca de surubí tras la veda

Tras el fin de la veda, se registraron capturas de surubíes de 26,5 y 21 kilos en Bajada Grande y Pueblo Brugo, generando polémica entre pescadores.

23 de marzo 2026 · 19:24hs
Polémica en Bajada Grande: capturan un surubí gigante tras el fin de la veda.

Polémica en Bajada Grande: capturan un surubí gigante tras el fin de la veda.

Las recientes capturas de surubí en distintos puntos del Paraná han generado debate entre pescadores y autoridades. Este fin de semana, Raúl Maidana atrapó un surubí de 26,5 kilos en la Punta del Mono, Bajada Grande, tras varios minutos de intensa lucha con el pez.

En otra jornada marcada por el mal tiempo, en las aguas cercanas a la Isla de Pueblo Brugo, el pescador Mauricio Galeano logró capturar un surubí de 21 kilos, sumando otro ejemplo de estas grandes capturas que han despertado polémica.

Pueblo Brugo: capturaron un surubí de 21 kilos a pesar del mal tiempo.

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Surubíes récord y controversia en Bajada Grande y Pueblo Brugo

Surubí (5).jpeg

La controversia surge porque la veda del surubí en Entre Ríos terminó el domingo 15 , y desde entonces se han registrado varias capturas de este ejemplar. Durante la veda, que se extendió del viernes 15 de agosto de 2025 al domingo 15, estaba prohibida la captura y comercialización del surubí pintado y atigrado, permitiéndose únicamente la pesca deportiva con devolución obligatoria para proteger la reproducción de la especie.

A pesar del debate, ambos pescadores regresaron a casa orgullosos con sus trofeos, que se convirtieron en motivo de conversación entre la comunidad de pescadores. Las imágenes y relatos de estas jornadas generan una postal del Paraná que combina naturaleza, pasión por la pesca y polémica sobre la conservación de la especie.

Surubí Bajada Grande Río Paraná
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