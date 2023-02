La historia de Julieta Riera en "Lo que no pude decir"

En diálogo con UNO , Rivero adelantó que los lectores “se encontrarán con la historia de una joven que no tuvo las herramientas necesarias para poder sobrevivir a la violencia que sufría. Una violencia que, lamentablemente, muchas mujeres son víctimas en el mundo entero” . En este sentido, la autora explicó que el libro hace un recorrido por los últimos días de Julieta: “¿Qué pensaba? ¿A qué le tenía miedo? ¿Qué es lo que no pudo decir?”. También repasará los momentos cruciales del juicio: testigos, pruebas, hipótesis y declaraciones donde también aporta su testimonio Corina Biesel, abogada de la familia. “Por supuesto, también habla sobre su mamá, qué hacían, de qué hablaban y demás intervenciones para conocer la personalidad de Julieta, la víctima de esta historia” , explicó Rivero. De este modo explicó el título “Lo que no pude decir”, como una referencia directa a la palabra y la voz de Julieta, aquello que no llegó a contar .

Femicidio Julieta Riera Tribunales juicio a Jorge Christe 8.jpg El libro hace un recorrido por los últimos días de Julieta: “¿Qué pensaba? ¿A qué le tenía miedo? ¿Qué es lo que no pudo decir?” Foto: UNO/Mateo Oviedo

El libro se distingue por su tapa, donde se aprecia a una muñeca de tez trigueña, ojos verdes y un vestido con estampado animal print en colores azul, anaranjado y negro. Consultada por esta elección, la escritora dijo: “La muñeca es la original con la que Carlos Iván Berón, licenciado en Criminalística, recreó la caída de Julieta durante el juicio que se llevó a cabo en 2021”.

JULIETA RIERA LO QUE NO PUDE DECIR 2.jpg “La muñeca es la original con la que Carlos Iván Berón, licenciado en Criminalística, recreó la caída de Julieta durante el juicio que se llevó a cabo en 2021”. Gentileza: Fernanda Rivero

La escritora indicó que, tras la publicación de su primer libro “Julia Isla, la historia de una madre ante el femicidio de su hija”, en 2021 decidió continuar escribiendo sobre la temática, pero con un crimen que hubiera ocurrido en la capital provincial. “Desde luego, el primer nombre que vino a mi cabeza fue el de Julieta Riera”, expresó y agregó: “Paradójicamente, a principios de ese año ya había entrevistado a Ana Brugo -madre de Julieta- para mi revista. En su momento, cuando murió Julieta, marché pidiendo justicia. Entonces me puse a pensar y me di cuenta que la historia de Julieta, sin buscarlo, había atravesado mi vida”. Fue así que la autora descubrió que “era de ella de quien debía hablar, era su historia la que debía ser contada. El impulso, lo que me alienta, es siempre el mismo: visibilizar historias y que las mujeres alcemos la voz”.

Detrás de escena

Consultada por el proceso de escritura e investigación, Rivero detalló: “Fue largo, más de un año. No sólo dependía de sentarse y escribir, sino de coordinar encuentros, entrevistas, volver a ver el juicio, ver qué decían los medios de comunicación y demás. Desmenuzar cada palabra, cada gesto” y remarcó que “un libro de estas características no se hace de un día para el otro y tampoco fue fácil conseguir los medios para publicarlo”.

Femicidio Julieta Riera Tribunales juicio a Jorge Christe 1.jpg " En su momento, cuando murió Julieta, marché pidiendo justicia. Entonces me puse a pensar y me di cuenta que la historia de Julieta, sin buscarlo, había atravesado mi vida” Foto: UNO/Mateo Oviedo

Para editar la obra, Rivero obtuvo un subsidio en la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y destacó la importancia que tuvo la madre de Julieta durante el proceso ya que “fue una pieza fundamental en la escritura y creación, nadie conocía más a Julieta que su mamá” e indicó que Brugo aceptó hablar con ella para recordar y revivir: “Ha sido muy valiente y generoso de su parte”. “Por todo esto, es importante que la gente acompañe este libro y lo haga propio. Detrás de cada página hay meses de esfuerzo y mucho trabajo”.

Respecto a las dificultades con las que Rivero se encontró durante la experiencia, indicó: “Lo más difícil a la hora de escribir este libro fue pensar en no herir a la familia de Julieta. Eso siempre estuvo presente en mí y por eso, la primera persona que tuvo el libro en sus manos fue Ana. Sin su aprobación, no se publicaba”.

Por qué leer "Lo que no pude decir"

El libro tiene el objetivo de “ayudar a aquellas mujeres que sufren de violencia de género y por temor no se animan a hablar y hace énfasis en no encerrarnos, no tener miedo, luchar, en buscar una salida”. Asimismo, Rivero adelantó que habla sobre la culpa y el hostigamiento que reciben las víctimas: “Las mujeres tenemos la suerte de vivir para contarlo, debemos pronunciarnos, ayudar a aquellas que no pueden salir y mantener viva la memoria de las que ya no están”.

Para la autora, el mensaje más grande que le dejó este libro fue “saber que no estamos solas”. “Ese es el propósito de todo lo que hago, ya sea de mis libros hasta la revista que con tanto esfuerzo hago cada mes”. Finalmente, Rivero deseó “que quienes lean el libro tengan la certeza de que se puede tener una vida mejor y que tengan las herramientas necesarias para salir a tiempo de esas relaciones violentas. Que no están solas”.