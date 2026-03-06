Inscripciones abiertas para el Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para participar del Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad, una instancia formativa destinada a quienes deseen incorporarse al organismo coral

Convocan a participar del Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad

La Municipalidad abrió la convocatoria para participar del Taller de Ingreso del Coro de la Ciudad, una instancia formativa destinada a quienes deseen incorporarse al organismo coral. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el domingo 8 de marzo.

El taller comenzará el lunes 9 de marzo y se desarrollará durante un mes . Está dirigido a personas mayores de 18 años que cuenten con voz sana, flexibilidad vocal, afinidad tímbrica con el conjunto coral y facilidad de aprendizaje auditivo . Desde la organización también se solicita compromiso con la asistencia y puntualidad a los ensayos .

Las actividades se realizarán los lunes de 19.30 a 21.30 en el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) y los jueves de 20 a 21.30 en la Escuela Municipal de Danza (25 de Junio 54).

El Coro de la Ciudad fue creado en 1996 en el marco del programa municipal Todas las Voces, con el objetivo de fomentar el canto comunitario e integrar a vecinos y vecinas en una experiencia artística y cultural basada en el trabajo colectivo.

A lo largo de su trayectoria compartió presentaciones con la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y con la Banda Militar de Música de la II Brigada Aérea de Paraná, además de participar en encuentros corales provinciales y nacionales. Entre sus producciones se destacan el disco Encanto (2006), el documental El Coro de mi Ciudad (2010) y el álbum Coro de la Ciudad – 22 años (2018).

Actualmente el organismo se encuentra bajo la dirección de Eliseo Almada y celebra el 30º aniversario del programa Todas las Voces, que dio origen al coro.

Las inscripciones pueden realizarse a través del siguiente FORMULARIO.