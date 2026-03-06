El grupo paranaense 4 Empanadas Stand Up Club presentará su nuevo espectáculo “Qué Varieté Teté” el viernes 13 de marzo a las 21 en Bulé Bar Terraza Cultural, en la esquina de Ituzaingó y Pellegrini.
4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"
Humor e improvisación: 4 Empanadas estrena show en Bulé Bar
La propuesta reúne stand up, personajes, música, poesía colectiva e improvisación, con participación del público durante toda la función. El show contará con actuaciones de Carmen Alday, Gabriela Reisenauer y Alejandro Haimovich, junto a la participación especial de Jorge Martínez.
El espectáculo es a la gorra. Las reservas pueden realizarse al 3435 117292 o a través de Instagram: @4_empanadas_standupclub. Bulé Bar ofrecerá además su carta gastronómica y vermutería durante la noche.