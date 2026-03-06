Uno Entre Rios | Escenario | Bandera de la Memoria

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

En el Centro Cultural Juan L. Ortiz se presentó la Bandera de la Memoria, una obra que reúne los nombres bordados de 317 víctimas de la última dictadura cívico-militar de 1976

6 de marzo 2026 · 14:53hs
En el Centro Cultural Juan L. Ortiz se presentó la Bandera de la Memoria, una obra que reúne los nombres bordados de 317 víctimas de la última dictadura cívico-militar de 1976. La iniciativa se realizó en el marco de los 50 años del golpe de Estado y contó con el acompañamiento de la Municipalidad de Paraná.

La intervención fue impulsada por Bordadoras de Memorias junto a la asociación La Solapa, con la participación del personal de la Sastrería Teatral Municipal, que colaboró en la confección de la bandera.

El coordinador del Centro Cultural Juan L. Ortiz, Ferny Kosiak, explicó que la organización solicitó el acompañamiento de la Sastrería Municipal para concretar la pieza textil. Además, se propuso que la obra no se limitara al momento de la marcha conmemorativa. “La idea fue que el trabajo no quede solo en lo efímero de la movilización, sino que pueda ser visto previamente por la comunidad”, señaló.

La bandera permanecerá expuesta en el espacio cultural antes de ser llevada a la marcha del 24 de marzo, fecha en la que se recordarán los 50 años del inicio de la dictadura.

Por su parte, Rosario Badano, integrante de La Solapa, relató cómo surgió la propuesta. “Con motivo de los 50 años del golpe militar se planteó bordar los nombres de las víctimas para que marchen con nosotros el 24 de marzo”, indicó. En la realización participaron 70 mujeres bordadoras y tres varones.

La obra puede visitarse en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de lunes a viernes de 8 a 12.30 y de 16 a 22, y los sábados de 8 a 15.

En la presentación también estuvieron presentes el secretario de Cultura, Educación y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; la diputada nacional Blanca Osuna y el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Uader, Daniel Richar.

Bandera de la Memoria Dictadura centro cultural Juan L. Ortiz Memoria
