La productora de Paraná anunció que el sábado 14, en Arenas, estará Nacho Bolognani como figura central de una noche dedicada al house.

La productora Almas (AL+) anunció el cierre de la temporada de verano con una fiesta que reunirá a referentes de la escena house nacional y regional en la ciudad. El evento se realizará el sábado 14 en Arenas, en las playas del Thompson, donde la música electrónica volverá a sonar frente al río para despedir otra etapa de la temporada.

Según confirmaron desde la organización, la noche comenzará a partir de las 22 y contará con un line up encabezado por el DJ y productor Nacho Bolognani , una de las figuras más destacadas del house argentino. “El house vuelve a casa en manos de Gastón Minetti, Aure B2B Jano y el cierre estelar de Nacho Bolognani ”, indicaron desde la productora al presentar la cartelera completa del evento.

La propuesta será nuevamente bailar a orillas del río, en un espacio que en los últimos años se convirtió en uno de los escenarios habituales de la música electrónica en Paraná. Con esa premisa, la fiesta marcará el final de la temporada de verano para la comunidad electrónica local.

Conocemos a Nacho

Nacho Bolognani, DJ y productor con más de 16 años de trayectoria dentro de la escena house. A lo largo de su carrera llevó su música a distintos puntos del mundo y se presentó en clubes reconocidos internacionalmente como Fabric (Londres), Hi y Cova Santa (Ibiza), Sunwaves Festival (Rumania) CDV (Berlín) y Pacha (BCN), además de formar parte de festivales como Lollapalooza y muchos más.

almas electronica 4 Al+ cierra la temporada de verano con una fiesta a orillas del río Paraná

Sus sets se caracterizan por un sonido house dinámico, con influencias funk y electro que generan pistas enérgicas y festivas. Para el público local, su regreso representa una de las propuestas fuertes de la temporada.

Line Up

El line up del evento se completará con la participación del DJ local Gastón Minetti, encargado de abrir la noche, seguido por un back to back entre Aure y Jano, dos artistas de Santa Fe que vienen ganando presencia dentro del circuito regional gracias a sus producciones y presentaciones en distintas fiestas.

Expansión de la escena

Más allá del cierre de temporada, desde la productora Al+ destacaron que el verano dejó un balance positivo, marcado por nuevas experiencias y la expansión de su propuesta hacia otras ciudades. En diálogo con UNO, Agustín Toffolini, uno de los socios fundadores del proyecto, explicó que durante los últimos meses el equipo comenzó a llevar su formato de fiestas a distintos puntos de la región a través de coproducciones con otras organizaciones. “La temporada de verano estuvo linda y muy movida. Este fue el primer año en el que salimos a producir a otros lugares. Estuvimos en Córdoba, también en Colón y en Santa Fe con fechas increíbles”, contó.

Para el equipo, esa experiencia representó uno de los aprendizajes más importantes del último tiempo. “Salir afuera con el equipo, trabajar con otras personas y ver que las fiestas funcionan bien fue algo muy positivo. Creo que de todo el verano eso es lo que más valor nos deja para adelante”, señaló.

almas electronica 1

La posibilidad de producir en diferentes ciudades también permitió conocer nuevas formas de trabajo y fortalecer la identidad del proyecto. “Lo que más se destaca de estos viajes es poder llevar lo que significa una fiesta de Al+ a otros lugares y también conocer otras maneras de producir. Ese intercambio fue muy bueno y reafirmó nuestra identidad”, agregó Toffolini.

Las distintas presentaciones también dejaron en evidencia las particularidades del público en cada ciudad. Según explicó Carolina Allende, integrante del equipo de comunicación de la productora, cada lugar tiene una dinámica propia dentro de la escena electrónica. En Córdoba, por ejemplo, la propuesta se desarrolló en un club pequeño con un público muy ligado a la cultura house. “Era gente que sabía a lo que iba y eso también te exige más como productor”, señaló.

En Santa Fe, en cambio, el público suele mezclarse con el de Paraná en distintas fiestas del circuito regional, mientras que en Colón la expectativa se hizo sentir de otra manera. “Al haber menos eventos durante el año en la costa del río Uruguay, la gente lo espera mucho más. Desde que se anunció la fecha hubo movimiento en redes y la noche del evento se sintió una vibra muy especial”, explicó Allende.

El desarrollo de estas experiencias coincide con un momento de expansión de la música electrónica en Paraná. Desde la organización remarcan que en los últimos años se multiplicaron los eventos, las productoras y también la cantidad de público que participa de las fiestas. “La movida creció a pleno en todos los sentidos: en la cantidad de eventos, en la cantidad de productoras y en la cantidad de gente que asiste”, aseguró Toffolini.

Uno de los ejemplos más claros de ese crecimiento fue la convocatoria alcanzada en algunos eventos recientes, donde la asistencia superó ampliamente las expectativas iniciales. “Poder hacer un evento para más de dos mil personas en una ciudad como Paraná era algo que antes parecía impensado. Hoy sabemos que existe ese público y que está dispuesto a acompañar”, sostuvieron ambos.

Ese fenómeno también se refleja en la aparición de nuevos artistas y propuestas dentro del circuito local. “Todo lo que tiene que ver con la escena creció exponencialmente: hay más DJs, más productores y cada vez más gente interesada en este tipo de música”, concluyeron.

Víctor Ruiz vuelve a la capital tras más de una década

La temporada de otoño-invierno en Paraná tendrá uno de sus momentos más esperados con el regreso de Víctor Ruiz, DJ y productor brasileño que se presentará el 18 de abril en el marco de la apertura del ciclo indoor de AL+ en el espacio XL.

El artista nacido en São Paulo y radicado actualmente en Lisboa volverá a la ciudad después de una década. La última vez que se presentó en la capital entrerriana su carrera comenzaba a expandirse fuera de Sudamérica.

Diez años más tarde, el panorama es completamente distinto: Ruiz se consolidó como uno de los nombres más influyentes del techno mundial y forma parte de los line-ups de festivales de gran escala como Awakenings, Time Warp y Tomorrowland.

almas electronica 3

Su evolución artística también quedó reflejada en el desarrollo de un sonido propio que el mismo músico define como “música con alma”. A lo largo de su trayectoria, el productor fue construyendo una estética sonora que combina la potencia y la oscuridad del techno con una dimensión melódica y emocional poco habitual dentro del género.

El show marcará además la inauguración de la temporada otoño-invierno de AL+, una etapa que la productora proyecta con una apuesta fuerte en materia de experiencia escénica. El evento tendrá lugar en XL, un espacio que durante el último invierno se consolidó como el venue elegido para las producciones de mayor escala de la organización.

Según adelantaron desde el equipo, la estructura del lugar será intervenida con un despliegue de pantallas, iluminación y elementos visuales que buscarán potenciar el carácter cinematográfico que suelen tener los sets de Ruiz. La idea es ofrecer una experiencia integral que supere el formato tradicional de fiesta y permita al público recorrer distintos estímulos artísticos durante la noche.

El line-up completo incluye a Defay, Cabrondo, y Manu Escobar, representante local