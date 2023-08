La Bunker Club, un espacio para celebrar la diversidad

“La idea surgió hace casi dos años cuando, como trabajador artístico nocturno y autogestivo, no encontraba un espacio donde pudiéramos mostrar el arte queer” , comentó a UNO Elías, quien es performer de drag, voguera, bailarina y que organiza la propuesta. La primera fiesta se realizó el 17 de junio de este año y ya van por una tercera edición que será el próximo viernes 18 de agosto. En este marco, el artista afirmó que el recibimiento del público paranaense es extremadamente positivo . “Nos han recibido de muy linda manera y cada vez más personas dejan los prejuicios de lado y se acercan a disfrutar de una noche llena de arte” , agregó.

Uno de los principales atractivos de esta propuesta es la presencia, performance y shows de distintas drag queens, una rama de arte queer con gran trayectoria histórica en todo el mundo y que, en Paraná, tiene a sus grandes referentes.

Visibilizar y celebrar el arte queer

Elías comenzó a adentrarse en el drag entre 2013 y 2014 gracias a Dakota Larson y Reyna Heels, una importante referente drag de Paraná. “Las conocí en un antro y luego en el teatro tras bambalinas y quedé impactado. Luego descubrí el reality estadounidense RuPaul Drag’s Race, me acepté y entré en la escena ballroom”, relató el joven e indicó que este momento fue clave para conocer a su personaje, Elaias, que escondía dentro de Elías: “Fue un viaje de inseguridad, miedo y autoconocimiento, pero que me llenó de orgullo y fuerza para enfrentar la vida y la lucha”. En este marco el joven comentó que, en este espacio, notó un alto nivel de artistas, pero que se ven en la obligación de trabajar de forma independiente por falta de espacio y presupuesto, por lo que comenzó a tejer redes, compartir y suplementarse: “Somos todos diferentes, pero unidos por la misma pasión”, remarcó.

Una gran característica de La Bunker es el cálido ambiente y alegría de una gran celebración. Ante esto, Elías consideró que el evento “es un espacio clave para visibilizar tanto el arte drag como el arte queer en general. Lo que busco con la bunker es fomentar el arte y el trabajo disidente”. Asimismo, remarcó que la vibra dentro de la fiesta es “libre, cuidado, autogestivo, divertido, lleno de arte y cultura. Es clave el equipo de trabajo y ofrecer propuestas diferentes y a precios accesibles a las distintas realidades”.

Consultado por la próxima edición, que se realizará el próximo 18 de agosto, el organizador adelantó: “En esta oportunidad realizaremos la ‘bunker gala’, una edición de alfombra roja con código de vestimenta fashion glam. El concepto surge a partir del avance rápido y masivo de la moda y la fantasía que tenemos de ser glamorosos en una pasarela”. Asimismo, el artista invitó al público a “jugar con la ropa que tiene, vender su estilo propio, esté a la moda o no, y la fantasía de ser famosos invitados a una fiesta de gala” y agregó: “La Bunker apuesta mucho a la diversión y jugar con la ropa o, como dirían las drag, ‘montarse’, que es vestir y decorar tu alter ego”. Finalmente, adelantó a UNO que lo ideal será ingresar temprano para aprovechar distintas promociones y disfrutar de la apertura del show, a cargo de Tribality y Primera Flor, además de un show de Reyna Heels y Gaara Drag.

"Nuestra comunidad necesita espacios así"

Yowen es uno de los socios de La Bunker Club pero, además, es compañero de casa de Elías y está presente en el proyecto desde que era sólo una idea: “Es algo que veníamos debatiendo y charlando hace un tiempo, entonces fue parte también de mi motivación como para acompañar en esta propuesta”, dijo a UNO.

El joven bailarín coincidió en que el recibimiento de la ciudad al evento fue “muy grato”: “Nosotros, siendo parte de la comunidad LGBTIQ+, entendíamos que la gente de nuestra comunidad necesita espacios así y lo celebran mucho, esto se ve en las edades de los asistentes, que es sumamente diversa”. En este marco, rescató que en la capital entrerriana no existen espacios para albergar artistas drag y, por este motivo, decidieron gestionarlo ellos mismos: “Considero que es clave la realización de estos eventos para visibilizar a las drags de la ciudad”, agregó.

Asimismo, Yowen destacó otra particularidad de La Bunker, la cultura ballroom: “Desde el año pasado estoy tratando de hacer crecer los balls, que son eventos de competencias creados por la comunidad LGBTIQ+ en el cual la gente tiene un lugar para expresarse a través de distintas categorías como runway, lypsinc, batallas de Vogue, etcétera” y comentó: “La esencia de estos espacios nacen en la marginalidad de gente que no tenía un lugar donde expresarse libremente y es una red que nos conecta a lo largo de toda Argentina. Elías comparte ese sentimiento conmigo ya que es una artista drag parte de la cultura ballroom y parte de ‘house of landia’, la primera casa drag de Paraná”.

Respecto al futuro de este evento en la capital entrerriana, Yowen se mostró esperanzado de que las personas se familiaricen con estos espacios: “Creo que va a ser una inserción positiva ya que todo lo que se muestra en estos espacios nace del amor y la libertad”.

"Este lugar hace a la nueva generación"

Reyna Heels es una emblemática referente del drag en Paraná y es una frecuente invitada especial de La Bunker Club. Consultada por el recibimiento que brindó la ciudad a esta experiencia, reflexionó: “No creo que esta fiesta todavía se haya abierto a la ciudad. Sí se ha abierto a un grupo de personas que reclamaba un espacio para el encuentro. Quizás en un futuro, teniendo en cuenta la promoción de la publicidad, promoción y el aval de otros artistas como Pablo Millán o César Abraham o personajes de la ciudad, vamos a poder llegar a otro marco de gente, pero por el momento es algo bastante particular para cada uno”.

Reyna lleva más de una década en el drag y recordó sobre sus inicios en este camino artístico: “En principio disfrutaba solamente de hacerlo yo, tenía que ver con un disfrute más del ego, pero pasado el tiempo disfruto más de la cara de la gente, me encanta lo que pasa porque uno aprende a leer a las personas mucho más. Lo más maravilloso es que las drag queens nos llevamos un gran aprendizaje, que es cómo está el mundo, quién es el otro. Por eso, poder hacerlo en un espacio público y abierto, donde nadie te espera, ahí es ser drag queens. Y esa sensación y eso que sucede desde la incomodidad hasta el goce, es drag”.

Asimismo, la artista remarcó la importancia de espacios como La Bunker: “Parte de que sucediera esta propuesta fue porque Elías es una persona con energía y convicción a la hora no sólo de hacer drag sino emprender un negocio y ver las necesidades grupales. Se copó con esa idea porque acá en Paraná no había un lugar hecho desde la comunidad, no había una drag que estuviera organizando una fiesta drag, eso es maravilloso”.

En esta línea, destacó el rol de las nuevas generaciones que forman parte de la comunidad y se ponen al hombro la construcción de lugares para la diversidad: “Es hermoso lo que están haciendo y lo voy a acompañar porque Paraná necesita algo identitario que sea referencial y autorreferencial a cómo se vive y a cómo se es. Es algo que hay que cuidar, acompañar y enseñarle. A la Bunker la imagino como un pequeño bebé de tres tetas, de pelo fucsia, de ojos naranjas y tacones extremadamente altos incorporados a la piel, ojalá más adelante sea un gran travesti con una sonrisa enorme, con muchas ganas de compartir felicidad y compartir sobre todo una palabra muy linda,que a veces se suele confundir con soberbia, pero es la palabra orgullo".

Finalmente, Reyna indicó: “Este lugar hace a la nueva generación, a los jóvenes que están arrancando en esto, desde el drag, el transformismo o son personas trans, que puedan conectar con otros para poder tener otro diálogo, porque una persona gay que nace de una familia heterosexual, ¿cómo conecta? ¿Cómo se desarrolla si o encuentra a otros, a su par, a su tribu, su manada, para ser cuidado o querido? La familia podrá comprender y acompañar, pero no va a entender desde lo real afuera. Lo que está bueno de la Bunker es que estamos organizados y no necesitamos que venga alguien, eso es lo más maravilloso”.