Luego de las “misas ricoteras”, realizadas en distintos puntos de Argentina, se conoció dónde los fanáticos podrán despedir a su ídolo. Será a partir de las 11, bajo un operativo de 1500 policías.

El país despide al Indio Solari: el velatorio del músico será el domingo, en el Parque Domínico de Avellaneda. Luego de las “misas ricoteras”, realizadas en distintos puntos de Argentina, se conoció dónde los fanáticos podrán despedir a su ídolo. Será a partir de las 11, bajo un operativo de 1500 policías. Por su parte, los Fundamentalistas del Aire Acondicionado darán esta noche un recital en Comodoro Rivadavia

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La muerte de Carlos Alberto “Indio” Solari frenó la vida de miles de personas amantes del rock. Siendo uno de los pilares de la cultura musical argentina, su partida conmovió a todo el país. Sin organización previa, el epicentro para su despedida durante este viernes fue la Plaza de Mayo, sin embargo, en muchas ciudades se vivieron “misas ricoteras” donde se lo homenajeó entre llantos, música y pogos.

Banderazo y show

Este sábado, la familia del músico confirmó el lugar del velorio donde se espera la llegada de miles de fanáticos. Además, durante la jornada habrá un banderazo en el Obelisco y el show de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en Comodoro Rivadavia.

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El rock argentino despide al Indio Solari, su referente más convocante

La noticia llegó como esas informaciones que durante años parecieron imposibles. Carlos Alberto Solari, el Indio Solari, murió este viernes a los 77 años y dejó detrás una de las obras más influyentes de la música popular argentina. Cantante, compositor, artista visual y referente cultural para millones de seguidores, construyó una trayectoria que excedió largamente los límites del rock para convertirse en un fenómeno social sin antecedentes en el país.

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Nacido en Paraná el 17 de enero de 1949, Solari pasó de ser una figura de culto en pequeños circuitos alternativos a liderar convocatorias multitudinarias que marcaron la historia de la música argentina. Su recorrido comenzó junto a Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que nació en los años setenta y que con el tiempo se transformó en una referencia ineludible para varias generaciones.

Su legado

Los Redondos construyeron un camino singular. Sin depender de las grandes compañías discográficas ni de los medios tradicionales, desarrollaron una comunidad de seguidores que creció de manera sostenida durante más de dos décadas. Discos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, Bang! Bang! Estás liquidado y Lobo suelto, cordero atado formaron parte de la banda sonora de miles de argentinos y consolidaron una estética propia, marcada por letras abiertas a múltiples interpretaciones y una fuerte mirada crítica sobre la realidad.

Tras la separación del grupo en 2001, Solari inició una nueva etapa junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Lejos de perder vigencia, amplió su convocatoria hasta alcanzar cifras inéditas para un artista solista en Argentina. Sus recitales reunieron a cientos de miles de personas y se transformaron en rituales colectivos que movilizaban seguidores desde distintos puntos del país.

Su influencia también se reflejó en una comunidad de seguidores que convirtió cada recital, cada lanzamiento y cada aparición pública en un acontecimiento cultural. Pocas figuras de la música argentina lograron generar un sentido de pertenencia tan profundo. Las banderas, los viajes de cientos de kilómetros para asistir a un concierto y la transmisión oral de sus canciones entre distintas generaciones dieron forma a un fenómeno que trascendió lo estrictamente musical.

Con el paso de los años, el músico también se convirtió en una voz escuchada más allá del ámbito artístico. Sus entrevistas eran escasas, pero cada aparición pública generaba repercusión. Hablaba sobre política, cultura, poder, libertad, arte y condición humana con un lenguaje que combinaba ironía, reflexión y una mirada crítica sobre el presente.