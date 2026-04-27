Gervasio Larrivey, de Gualeguaychú, se llevó el Martín Fierro al Mejor Maquillaje.

Gervasio Larrivey, de Gualeguaychú, ganó el Martín Fierro de la Moda como Mejor Maquillador y consolida su prestigio en el país.

El entrerriano Gervasio Larrivey fue distinguido con el premio a Mejor Maquillaje en la última edición de los Martín Fierro de la Moda, organizada por Aptra. Oriundo de Gualeguaychú, el artista se ha consolidado como uno de los maquilladores más prestigiosos del país, destacándose tanto en el ámbito artístico como en iniciativas sociales.

Larrivey integraba la terna junto a Mabby Autino y Vero Luna. Al recibir la estatuilla, expresó con emoción: "Gracias Aptra, dos palabras que jamás en la vida pensé en pronunciar. Muchas gracias a todo el jurado" .

Orgullo entrerriano: Gervasio Larrivey ganó el Martín Fierro de la Moda

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Gastón Sempé, Cocinero. (@gastonsempe)

Su camino en el arte comenzó desde muy temprana edad, ya que estudió plástica desde los 7 años. Al cumplir la mayoría de edad, se trasladó a La Plata para formarse en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La Plata. En el último tramo de la carrera de escenografía, descubrió el Instituto Superior de Artes del Teatro Colón, donde se inscribió con el objetivo de especializarse en vestuario teatral. Sin embargo, fue en las clases de maquillaje donde encontró su verdadera vocación, al comprender que podía aplicar todo lo aprendido sobre distintos soportes, incluido el rostro humano.

A lo largo de su carrera, el maquillaje lo llevó a recorrer numerosos países y gran parte de Argentina. En su ciudad natal dejó una huella profunda en el Carnaval del País: en 2003 introdujo el maquillaje como un elemento central del espectáculo, transformando la caracterización y elevando la puesta en escena.

Además de su labor artística, Larrivey también se comprometió con el maquillaje terapéutico destinado a pacientes oncológicas. Este trabajo derivó en la realización, en 2019, del Primer Encuentro Nacional sobre Belleza Terapéutica en Gualeguaychú.

En 2025, sumó un nuevo logro a su trayectoria al integrarse como maquillador al equipo de "Margarita", la serie de Cris Morena. Este año, además, proyecta la inauguración de un nuevo estudio en un edificio de la Ciudad de Buenos Aires.

Con una carrera marcada por la dedicación y el compromiso, Larrivey mantiene un fuerte vínculo con sus raíces gualeguaychuenses. Participa activamente en eventos solidarios y brinda capacitaciones para maquilladores y maquilladoras locales, reafirmando su conexión con la comunidad que lo vio crecer.