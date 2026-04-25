Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

La historia de "Amparito", la mujer que lleva unos años prófuga de la Justicia en la provincia de Entre Ríos.

Alejandra Etelvina Rodríguez tiene 47 años y un alias: Amparito. Su historia, sin embargo, dista mucho de la candidez que sugiere el apodo que acompaña a esta mujer que está próxima a cumplir nueve años prófuga. Según la Justicia, fue encontrada cómplice primario en orden a los delitos de abuso sexual a sus hijas.

El 13 de mayo de 2016, un tribunal condenó a Alejandra Etelvina Rodríguez a veinte años de prisión como cómplice del abuso sexual de sus hijas menores de edad. Operadores judiciales que intervinieron en las distintas instancias del proceso penal, sea en forma directa o a través de distintas resoluciones que les tocó dictar, aseguran que pocas veces han sido testigos de relatos tan espeluznantes como los que relatan las niñas. Pero, en los meses que siguieron hasta la confirmación de la condena, Amparito se fugó; y no se ha sabido nada de ella desde el 1 de diciembre de 2016.

El manual no escrito diría que un día ya no podrá sostenerlo, que cometerá un error; acaso abrirá un perfil falso en las redes sociales o establecerá algún tipo de contacto con sus familiares y será ese paso en falso lo que permitirá su captura. Hasta ahora no ha cometido ese error.

Mediante oficio refrendado por el juez Arturo Exequiel Dumón, se ordenó la captura de la condenada Alejandra Etelvina Rodríguez, alias "Amparito", de nacionalidad argentina, de 38 años de edad, soltera, ama de casa, domiciliada en la Ruta Nacional N° 12, a la altura del kilómetro 134, en inmediaciones del paraje "Puente Paranacito" (Departamento Islas del Ibicuy).