La Liga de Fútbol de Paraná Campaña vivió este domingo 26 de abril una quinta fecha intensa en sus categorías mayores, en el marco del Torneo Apertura “Desiderio Godoy y Eduardo ‘Cebolla’ Seimandi”. Con un total de 36 goles en nueve partidos de Primera División, la jornada dejó emociones en todas las canchas y comenzó a perfilar a los candidatos: ya hay ocho equipos clasificados a los octavos de final.
Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña
El certamen de fútbol de Paraná Campaña tuvo este domingo los partidos en las diferentes zonas en Primera.
El certamen, uno de los más competitivos de la provincia de Entre Ríos, empieza a entrar en zona de definiciones, con rendimientos contundentes y partidos que marcaron tendencia en cada una de las zonas.
Sur: partidazos, goleadas y candidatos firmes
El espectáculo más vibrante del domingo se dio en el Estadio Mundialista 25 de Agosto, donde Atlético Arsenal se recuperó de la caída en el clásico y derrotó a Atlético Unión por 4 a 3 en un verdadero partidazo. El equipo visitante mostró carácter en un duelo de ida y vuelta, con goles de Nahuel Aranda, Nicolás Paul y Nicolás Seita (por duplicado), para volver a meterse en la conversación fuerte de la Zona Sur.
En Crespo, Atlético Sarmiento protagonizó una de las goleadas de la fecha al imponerse por 6 a 2 frente a Unión de Viale en el estadio 5 de Octubre. Cristian Gareiz fue la gran figura con tres tantos, acompañado por un doblete de Jesús Méndez y otro de Lautaro Barrios, en una actuación contundente que ilusiona al “Decano” con meterse entre los cinco mejores.
Otra exhibición llegó de la mano de la Asociación Deportiva y Cultural, que aplastó 6 a 0 a Deportivo Tabossi. Con una ofensiva demoledora —dobletes de Leandro Figueroa y Facundo Aguirre, más los aportes de Walter Torres y Bautista Schonfeld—, el conjunto se afianza como uno de los líderes de su grupo.
Norte: efectividad y clasificaciones aseguradas
En la Zona Norte también hubo definiciones importantes. Juventud Unida selló su clasificación a octavos tras vencer 2 a 0 a Atlético Hernandarias, con goles de Nicolás Luque y Rodrigo Larrea, en un partido sólido que lo consolida como protagonista.
Otro que aseguró su boleto fue Deportivo Tuyango, que ganó 2 a 1 como visitante frente a Unión Football Club en Alcaraz. Jonathan Salva fue la figura excluyente al marcar los dos goles de su equipo.
Además, Deportivo Bovril sumó tres puntos importantes al derrotar 3 a 1 a Independiente Football Club como visitante, con tantos de Ignacio Medina, Andrés González y Matías Monzón.
Centro: Litoral pisa fuerte y todo se empareja
En la Zona Centro, Atlético Litoral continúa mostrando credenciales de candidato tras vencer con autoridad 3 a 0 a Atlético Hasenkamp. Matías Peralta y los hermanos Alan y Alexis Casco marcaron para el equipo que llega entonado al clásico de María Grande que se disputará la próxima fecha.
Justamente, Atlético María Grande igualó 1 a 1 ante Juventud Sarmiento como visitante, en un duelo equilibrado que dejó sensaciones repartidas.
Por su parte, la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona logró una valiosa victoria por 1 a 0 frente a Seguí Football Club, gracias al tanto de Tomás Méndez.
Los clasificados y lo que viene en Paraná Campaña
Con cinco fechas disputadas, ya son ocho los equipos que aseguraron su lugar en los octavos de final:
Zona Norte: Juventud Unida y Deportivo Tuyango
Zona Sur: Viale Football Club, Atlético Unión, Asociación Deportiva y Cultural y Atlético Arsenal
Zona Centro: Atlético Litoral y Atlético María Grande