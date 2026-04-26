Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná Campaña

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

El certamen de fútbol de Paraná Campaña tuvo este domingo los partidos en las diferentes zonas en Primera.

26 de abril 2026 · 21:26hs
Atlético Arsenal se recuperó de la caída en el clásico y derrotó a Atlético Unión por 4 a 3

Microfono Digital.

Atlético Arsenal se recuperó de la caída en el clásico y derrotó a Atlético Unión por 4 a 3

La Liga de Fútbol de Paraná Campaña vivió este domingo 26 de abril una quinta fecha intensa en sus categorías mayores, en el marco del Torneo Apertura “Desiderio Godoy y Eduardo ‘Cebolla’ Seimandi”. Con un total de 36 goles en nueve partidos de Primera División, la jornada dejó emociones en todas las canchas y comenzó a perfilar a los candidatos: ya hay ocho equipos clasificados a los octavos de final.

El certamen, uno de los más competitivos de la provincia de Entre Ríos, empieza a entrar en zona de definiciones, con rendimientos contundentes y partidos que marcaron tendencia en cada una de las zonas.

El Gobierno de Entre Ríos informó que suman 125 las empresas que presentaron proyectos para el RINI. 

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Sur: partidazos, goleadas y candidatos firmes

El espectáculo más vibrante del domingo se dio en el Estadio Mundialista 25 de Agosto, donde Atlético Arsenal se recuperó de la caída en el clásico y derrotó a Atlético Unión por 4 a 3 en un verdadero partidazo. El equipo visitante mostró carácter en un duelo de ida y vuelta, con goles de Nahuel Aranda, Nicolás Paul y Nicolás Seita (por duplicado), para volver a meterse en la conversación fuerte de la Zona Sur.

En Crespo, Atlético Sarmiento protagonizó una de las goleadas de la fecha al imponerse por 6 a 2 frente a Unión de Viale en el estadio 5 de Octubre. Cristian Gareiz fue la gran figura con tres tantos, acompañado por un doblete de Jesús Méndez y otro de Lautaro Barrios, en una actuación contundente que ilusiona al “Decano” con meterse entre los cinco mejores.

Otra exhibición llegó de la mano de la Asociación Deportiva y Cultural, que aplastó 6 a 0 a Deportivo Tabossi. Con una ofensiva demoledora —dobletes de Leandro Figueroa y Facundo Aguirre, más los aportes de Walter Torres y Bautista Schonfeld—, el conjunto se afianza como uno de los líderes de su grupo.

Norte: efectividad y clasificaciones aseguradas

En la Zona Norte también hubo definiciones importantes. Juventud Unida selló su clasificación a octavos tras vencer 2 a 0 a Atlético Hernandarias, con goles de Nicolás Luque y Rodrigo Larrea, en un partido sólido que lo consolida como protagonista.

Otro que aseguró su boleto fue Deportivo Tuyango, que ganó 2 a 1 como visitante frente a Unión Football Club en Alcaraz. Jonathan Salva fue la figura excluyente al marcar los dos goles de su equipo.

Además, Deportivo Bovril sumó tres puntos importantes al derrotar 3 a 1 a Independiente Football Club como visitante, con tantos de Ignacio Medina, Andrés González y Matías Monzón.

Centro: Litoral pisa fuerte y todo se empareja

En la Zona Centro, Atlético Litoral continúa mostrando credenciales de candidato tras vencer con autoridad 3 a 0 a Atlético Hasenkamp. Matías Peralta y los hermanos Alan y Alexis Casco marcaron para el equipo que llega entonado al clásico de María Grande que se disputará la próxima fecha.

Justamente, Atlético María Grande igualó 1 a 1 ante Juventud Sarmiento como visitante, en un duelo equilibrado que dejó sensaciones repartidas.

Por su parte, la Asociación Social y Deportiva Diego Maradona logró una valiosa victoria por 1 a 0 frente a Seguí Football Club, gracias al tanto de Tomás Méndez.

Los clasificados y lo que viene en Paraná Campaña

Con cinco fechas disputadas, ya son ocho los equipos que aseguraron su lugar en los octavos de final:

Zona Norte: Juventud Unida y Deportivo Tuyango

Zona Sur: Viale Football Club, Atlético Unión, Asociación Deportiva y Cultural y Atlético Arsenal

Zona Centro: Atlético Litoral y Atlético María Grande

Paraná Campaña Torneo Apertura Fútbol
Noticias relacionadas
Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático.

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no derrama

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no "derrama"

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial.

Avanza nueva ley para proteger la fauna y regular la caza en el territorio provincial

La inocuidad de los ovoproductos en el corredor avícola entrerriano potencian las exportaciones.

La inocuidad de los ovoproductos en el corredor avícola entrerriano potencian las exportaciones

Ver comentarios

Lo último

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Ultimo Momento
Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Quini 6: un apostador se hizo millonario en La Segunda

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Murió Adolfo Aristarain, el director de Un lugar en el mundo

Murió Adolfo Aristarain, el director de "Un lugar en el mundo"

Policiales
Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

Entre Ríos: se escapó de un control policial y fue detenido a 200 kilómetros

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

General Campos: recuperaron ganado denunciado como faltante

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Condenaron a un ingeniero agrónomo por trata laboral y debe pagar $12 millones a la víctima

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Bovril: mataron a balazos a caballos de un intendente entrerriano

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer más buscada por la Justicia de Entre Ríos

Alejandra Etelvina Rodríguez, la mujer "más buscada" por la Justicia de Entre Ríos

Ovación
Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Franco Colapinto hizo vibrar a más de 500 mil personas en Buenos Aires

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Sin chances de clasificar a los playoffs, Atlético Tucumán y Banfield empataron

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Este lunes sale el álbum del Mundial 2026 de Panini

Este lunes sale el álbum del Mundial 2026 de Panini

La provincia
Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Se jugó una nueva fecha del Torneo Apertura de Paraná Campaña

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Entre Ríos: suman 125 las empresas que presentaron proyectos para sumarse al RINI

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Campaña solidaria para ayudar a una mujer de Concordia que necesita estudios médicos urgentes

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Rosario Romero llevó la experiencia de Paraná a la Red de Municipios frente al Cambio Climático

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no derrama

Crecimiento sectorizado y el desafío de un empleo que no "derrama"

Dejanos tu comentario