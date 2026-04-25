Litoral Mitá redescubre "No Saber de Ti"

Litoral Mitá lanza una versión donde la prioridad absoluta fue capturar la esencia de la obra de Jorge Rojas en su estado más natural.

Hay canciones que atraviesan generaciones y “No Saber de Ti” es una de ellas. Litoral Mitá lanza una versión grabada íntegramente en vivo, donde la prioridad absoluta fue capturar la esencia de la obra de Jorge Rojas en su estado más natural, despojada de los grandes arreglos de estudio para recuperar la calidez del encuentro cara a cara.

Este estreno, que ya se encuentra disponible en YouTube, muestra a la banda en una faceta íntima y profunda. Con una sonoridad cercana, el grupo apuesta a una interpretación sentida que respeta la nostalgia del original pero le imprime la energía y el sello propio que vienen construyendo en cada escenario.

El inicio de una búsqueda itinerante

“No Saber de Ti” no es solo un lanzamiento aislado, sino el primer capítulo de “Sesiones Litoral”. Este nuevo ciclo audiovisual nace de la necesidad de la banda de salir de los escenarios convencionales para registrar su repertorio en paisajes y espacios que hablen de nuestra identidad.

La primera parada de este recorrido fue el patio de una casa en Aldea María Luisa. Allí, entre la calma del pueblo y la mística de las guitarreadas de confianza, se grabó este primer registro que busca rescatar la verdad de la música cuando sucede sin artificios. El objetivo de “Sesiones Litoral” es continuar este mapa musical de forma itinerante, recorriendo distintos puntos de Entre Ríos y del país para que el entorno sea un integrante más de la banda.

Embed

Sobre el proyecto

Bajo la dirección general de Benjamín Roskopf la producción y dirección de Noah Camacho, el ciclo logra un equilibrio entre la sencillez del ambiente y la excelencia técnica. La ingeniería de grabación y mezcla, a cargo de Gaspar Cuello, permite que el espectador se sienta parte de esa reunión en el patio, logrando una experiencia inmersiva y auténtica.

Litoral Mitá está integrado en esta ocasión por: