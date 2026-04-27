El álbum del Mundial 2026 ya está a la venta: cuánto cuesta y qué trae.

Panini lanzó el álbum del Mundial 2026 en Argentina con 48 selecciones, 980 figuritas y un costo estimado de hasta medio millón de pesos para completarlo.

La espera terminó para los coleccionistas y fanáticos del fútbol en la Argentina: a menos de dos meses del inicio del FIFA World Cup 2026 en Norteamérica, Panini confirmó que este lunes comenzó la comercialización oficial del álbum del torneo . Se espera que entre ese mismo día y los primeros días de mayo el stock esté disponible en toda la red de kioscos del país.

El nuevo álbum marca un cambio histórico debido al aumento de 32 a 48 selecciones participantes. Esta expansión obligó a la editorial italiana Panini a desarrollar una edición sin precedentes, con 112 páginas y un total de 980 figuritas para completar.

Ya comenzó la fiebre coleccionista por el álbum del Mundial 2026

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Cada una de las 48 selecciones contará con una doble página exclusiva que incluirá 18 retratos de jugadores, una imagen del equipo completo y el escudo de la federación en formato metalizado. Además, la colección suma secciones especiales dedicadas a los 16 estadios de Estados Unidos, México y Canadá, pósters de las ciudades anfitrionas y un repaso por la historia de la Copa del Mundo, lo que la convierte en una edición de valor casi enciclopédico.

Otra de las novedades importantes es el cambio en la cantidad de figuritas por sobre, que pasa de 5 a 7 unidades. Además, algunos paquetes podrán incluir una octava figurita especial denominada "Extra Stickers", con diseños limitados y bordes de colores, lo que agrega un componente de sorpresa adicional para los coleccionistas.

En cuanto a los precios, el álbum tapa blanda tendrá un valor de $15.000, mientras que la versión tapa dura para coleccionistas se estima entre $30.000 y $35.000. Cada paquete de figuritas costará alrededor de $2.000.

Completar el álbum será un desafío económico considerable. Sin contar repetidas, se necesitarían al menos 140 sobres para alcanzar las 980 figuritas, lo que implica una inversión inicial de aproximadamente $280.000, sin incluir el costo del álbum. Sin embargo, considerando la repetición de cromos, especialistas estiman que el gasto total podría ubicarse entre $350.000 y $500.000, dependiendo del intercambio entre coleccionistas, una práctica tradicional que vuelve a tomar fuerza en plazas y parques de todo el país.