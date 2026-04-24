Abren la inscripción para dictar talleres culturales en barrios de Paraná

La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para participar de los Talleres Culturales Barriales 2026

La Municipalidad de Paraná abrió la convocatoria para participar de los Talleres Culturales Barriales 2026, una iniciativa impulsada por la Subsecretaría de Cultura que busca ampliar el acceso a propuestas artísticas en distintos puntos de la ciudad. La inscripción está disponible hasta el 7 de mayo a través de la plataforma Mi Paraná y está dirigida a talleristas, educadores y hacedores culturales.

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El programa prevé el desarrollo de actividades entre mayo y noviembre en espacios comunitarios como Centros Integradores Comunitarios (CIC), Salones de Usos Múltiples (SUM), comisiones vecinales y organizaciones sociales. Las propuestas abarcan disciplinas como teatro, danza, títeres, artes plásticas, artes visuales, literatura, circo, música y manualidades, entre otras.

La iniciativa apunta a garantizar el acceso libre a bienes culturales, promover la participación y generar instancias de encuentro en los barrios, además de fortalecer el vínculo entre el Estado y las comunidades. En ese marco, también se incluyen espacios de formación y capacitación destinados a quienes estarán a cargo de los talleres, junto con instancias de evaluación colectiva al cierre del ciclo.

Las personas seleccionadas deberán llevar adelante un encuentro semanal en territorio, participar de las capacitaciones previstas y contarán con una remuneración mensual mediante contratación por monotributo.

La inscripción se realiza de manera online en la plataforma Mi Paraná, donde se deberá presentar un proyecto pedagógico, currículum vitae y la documentación correspondiente. Para consultas, se encuentra disponible el correo electrónico [email protected].