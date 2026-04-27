¿Cuándo juega Patronato la próxima fecha de la Primera Nacional? Patronato se prepara para enfrentar a Nueva Chicago en un crucial partido de la Primera Nacional este fin de semana, buscando sumar puntos vitales. 27 de abril 2026 · 10:32hs

Prensa Temperley

Patronato retornará este fin de semana al estadio Grella. El Rojinegro recibirá a Nueva Chicago en el marco de la 12° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este juego, correspondiente a la Zona B, se disputará el domingo a partir de las 16.

El elenco de barrio Villa Sarmiento buscará retomar el tren de la victoria tras dos empates seguidos con marcador cerrado y estirar la serie de juego sin derrotas a tres jornadas. A su vez intentará alejarse de los puestos de descenso, sector donde se ubica a punto de distancia.

Nueva Chicago empató y alivió a Patronato: fuera de zona de descenso Marcelo Candia valoró la unidad que sumó Patronato ante Temperley

El Torito del barrio porteño de Mataderos, por su parte, empató 0 a 0 como local el domingo ante Colegiales. El Verdinegro se ubica en el tercer escalón de las posiciones con 17 unidades, cinco menos que el líder Gimnasia de Jujuy y a tres de Tristán Suárez, único escolta del Lobo. Nota relacionada: Nueva Chicago empató y alivió a Patronato: fuera de zona de descenso Así se jugará la siguiente fecha de la Primera Nacional, Zona B Sábado 20: San Martín (Tucumán) – Atlético Rafaela Domingo 15: Almagro – Temperley 15: Midland – Güemes 15: Atlanta – Tristán Suárez 15: Colegiales – San Martín (San Juan) 16: Patronato – Nueva Chicago 16: Gimnasia (Jujuy) - Deportivo Maipú Lunes 20: Quilmes - Chacarita 21.30: Gimnasia y Tiro - Agropecuario Patronato, a un punto de la Zona de descenso La tabla de posiciones de la Zona B quedó de la siguiente manera: Gimnasia (Jujuy) 22 Tristán Suárez 20 Nueva Chicago 17 Atlético Rafaela 16 Atlanta 16 San Martín (Tucumán) 15 Temperley 15 Midland 13 San Martín (San Juan) 13 Quilmes 12 Gimnasia y Tiro 12 Deportivo Maipú 11 Chacarita 11 Agropecuario 11 Güemes 10 Patronato 10 Colegiales 9 Almagro 8