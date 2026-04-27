Patronato retornará este fin de semana al estadio Grella. El Rojinegro recibirá a Nueva Chicago en el marco de la 12° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este juego, correspondiente a la Zona B, se disputará el domingo a partir de las 16.
¿Cuándo juega Patronato la próxima fecha de la Primera Nacional?
Patronato se prepara para enfrentar a Nueva Chicago en un crucial partido de la Primera Nacional este fin de semana, buscando sumar puntos vitales.
El elenco de barrio Villa Sarmiento buscará retomar el tren de la victoria tras dos empates seguidos con marcador cerrado y estirar la serie de juego sin derrotas a tres jornadas. A su vez intentará alejarse de los puestos de descenso, sector donde se ubica a punto de distancia.
El Torito del barrio porteño de Mataderos, por su parte, empató 0 a 0 como local el domingo ante Colegiales. El Verdinegro se ubica en el tercer escalón de las posiciones con 17 unidades, cinco menos que el líder Gimnasia de Jujuy y a tres de Tristán Suárez, único escolta del Lobo.
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Así se jugará la siguiente fecha de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
20: San Martín (Tucumán) – Atlético Rafaela
Domingo
15: Almagro – Temperley
15: Midland – Güemes
15: Atlanta – Tristán Suárez
15: Colegiales – San Martín (San Juan)
16: Patronato – Nueva Chicago
16: Gimnasia (Jujuy) - Deportivo Maipú
Lunes
20: Quilmes - Chacarita
21.30: Gimnasia y Tiro - Agropecuario
Patronato, a un punto de la Zona de descenso
La tabla de posiciones de la Zona B quedó de la siguiente manera:
Gimnasia (Jujuy) 22
Tristán Suárez 20
Nueva Chicago 17
Atlético Rafaela 16
Atlanta 16
San Martín (Tucumán) 15
Temperley 15
Midland 13
San Martín (San Juan) 13
Quilmes 12
Gimnasia y Tiro 12
Deportivo Maipú 11
Chacarita 11
Agropecuario 11
Güemes 10
Patronato 10
Colegiales 9
Almagro 8