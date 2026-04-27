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¿Cuándo juega Patronato la próxima fecha de la Primera Nacional?

Patronato se prepara para enfrentar a Nueva Chicago en un crucial partido de la Primera Nacional este fin de semana, buscando sumar puntos vitales.

27 de abril 2026 · 10:32hs
¿Cuándo juega Patronato la próxima fecha de la Primera Nacional?

Prensa Temperley

Patronato retornará este fin de semana al estadio Grella. El Rojinegro recibirá a Nueva Chicago en el marco de la 12° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este juego, correspondiente a la Zona B, se disputará el domingo a partir de las 16.

El elenco de barrio Villa Sarmiento buscará retomar el tren de la victoria tras dos empates seguidos con marcador cerrado y estirar la serie de juego sin derrotas a tres jornadas. A su vez intentará alejarse de los puestos de descenso, sector donde se ubica a punto de distancia.

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El Torito del barrio porteño de Mataderos, por su parte, empató 0 a 0 como local el domingo ante Colegiales. El Verdinegro se ubica en el tercer escalón de las posiciones con 17 unidades, cinco menos que el líder Gimnasia de Jujuy y a tres de Tristán Suárez, único escolta del Lobo.

Nota relacionada: Nueva Chicago empató y alivió a Patronato: fuera de zona de descenso

Así se jugará la siguiente fecha de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

20: San Martín (Tucumán) – Atlético Rafaela

Domingo

15: Almagro – Temperley

15: Midland – Güemes

15: Atlanta – Tristán Suárez

15: Colegiales – San Martín (San Juan)

16: Patronato – Nueva Chicago

16: Gimnasia (Jujuy) - Deportivo Maipú

Lunes

20: Quilmes - Chacarita

21.30: Gimnasia y Tiro - Agropecuario

Gimnasia (Jujuy) 22

Tristán Suárez 20

Nueva Chicago 17

Atlético Rafaela 16

Atlanta 16

San Martín (Tucumán) 15

Temperley 15

Midland 13

San Martín (San Juan) 13

Quilmes 12

Gimnasia y Tiro 12

Deportivo Maipú 11

Chacarita 11

Agropecuario 11

Güemes 10

Patronato 10

Colegiales 9

Almagro 8

Patronato Nueva Chicago Primera Nacional
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