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Con 255 toneladas, Entre Ríos se posiciona como líder nacional en miel orgánica

Entre Ríos lidera la producción de miel orgánica en Argentina con 255 de las 611 toneladas certificadas en 2025.

27 de abril 2026 · 09:17hs
Con 255 toneladas, Entre Ríos se posiciona como líder nacional en miel orgánica

La apicultura argentina alcanzó un nuevo hito en su perfil exportador con la certificación de 611 toneladas de miel orgánica durante 2025. De ese total, la provincia de Entre Ríos aportó 255 toneladas, posicionándose como líder indiscutida nacional en este nicho de alto valor agregado para los mercados más exigentes del mundo.

Según informó un reporte del gobierno nacional, el diferencial competitivo de la región radica en las condiciones naturales de los humedales del Delta, que permiten un manejo productivo libre de insumos químicos sintéticos. Esta particularidad, sumada a la sanidad de las colmenas, otorga a la miel entrerriana un estatus de calidad superior bajo el sello "Orgánico Argentino".

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Para respaldar este potencial, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) supervisa la sanidad de las colmenas y la inocuidad de este alimento. A través del Sistema de Trazabilidad Apícola (SITA), el organismo asegura el seguimiento estricto del producto desde el apiario hasta su embarque a destino final, cumpliendo con las exigencias de la Ley 25.127 de Producción Orgánica.

El SENASA supervisa a las entidades certificadoras privadas mediante auditorías directas y fiscaliza de forma indirecta a productores primarios, elaboradores y comercializadores registrados como operadores orgánicos.

Este esquema se rige bajo la [Resolución SENASA 374/2016](, el marco normativo que garantiza la sostenibilidad y prohíbe el uso de insumos químicos sintéticos, respaldando el sello "Orgánico Argentino" con altos estándares de calidad internacional.

LEER MÁS: La cosecha de miel se adelantó y el panorama es alentador para los apicultores entrerrianos

Miel entre rios

Características de la miel orgánica

La miel es una sustancia dulce producida por las abejas obreras (melíferas) a partir del néctar de las flores y otras secreciones extraflorales, que estos insectos recogen, transportan, transforman y combinan con sustancias específicas, y que, luego, almacenan en panales.

Cuando este alimento se obtiene a partir de un sistema de producción sustentable en el tiempo, mediante el manejo racional de los recursos naturales y sin la utilización de productos de síntesis química, y tales características pueden ser claramente identificadas por los consumidores por medio de un sistema de certificación, estamos hablando de miel orgánica.

La miel orgánica es uno de los tres principales productos junto con el arroz y los arándanos que se certifican como producción orgánica en la provincia de Entre Ríos. Los productos “orgánicos” son obtenidos a partir de un sistema agropecuario cuyo objetivo es el de producir alimentos sanos y abundantes, respetando el ambiente y preservando los recursos naturales. Su producción se basa en la aplicación de técnicas tendientes a mantener o aumentar la fertilidad del suelo y la diversidad bilógica, que permitan proteger a los cultivos y animales de plagas, malezas y enfermedades bajo un nivel tal que no provoquen daños económicos. No permite el uso de productos de síntesis química ni de organismos genéticamente modificados, además toma en consideración la observación y conocimiento de los ciclos naturales de los elementos y de los seres vivos.

La condición “orgánica” de un producto es un atributo de calidad, que garantiza que se lo ha obtenido cumpliendo requisitos adicionales respecto de los exigidos para los productos convencionales.

miel

El rol del SENASA

El SENASA es la autoridad competente en la fiscalización del cumplimiento de la norma sobre la totalidad del proceso productivo-comercial. Asimismo, habilita a entidades certificadoras para el control de los operadores que son quienes producen, elaboran y comercializan los productos orgánicos. En esa línea, el Organismo controla a las entidades certificadoras a través de auditorías y de inspecciones a los operadores, brindando transparencia, asegurando la calidad y cumpliendo con las exigencias internacionales.

Entre Ríos miel Senasa
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