Capibaras XV fue más que Cobras Brasil, ganó bien y sigue prendido

Capibaras XV superó de gran manera por 40-19 a Cobras Brasil Rugby en San Pablo por la fecha 9 del Super Rugby Américas 2026.

26 de abril 2026 · 18:12hs
El paranaense Bruno Heit fue titular en los Capibaras XV 

Capibaras XV superó ampliamiente por 40-19 a Cobras Brasil Rugby en San Pablo por la fecha 9 del Super Rugby Américas 2026 y sumó un triunfo con punto bonus que lo mantiene en plena pelea por un lugar en las semifinales. El partido contó con presencia paranaense.

El equipo del litoral argentino construyó la victoria en un primer tiempo de altísima efectividad. Desde el inicio impuso condiciones y golpeó en cada oportunidad clara que generó. Enzo Avaca abrió el marcador y, con la precisión de Juan Bautista Baronio en las conversiones, la visita comenzó a marcar diferencias. Lautaro Cipriani y Martín Vaca ampliaron la ventaja con tries bien construidos, reflejando un juego dinámico y contundente.

Cobras encontró algo de aire con un try de Endy Willian Pinheiro, pero la respuesta de Capibaras fue inmediata: Felipe Villagrán apoyó antes del descanso para cerrar una primera mitad casi perfecta con un 28-5 a favor. La amarilla a Lucas Marino sobre el cierre también condicionó al conjunto local.

En el complemento, el ritmo bajó. Capibaras ya no tuvo la misma intensidad, aunque igualmente estiró la diferencia con un try de Bautista Grenón. Cobras reaccionó y mostró su mejor versión en ese tramo, con un try y conversión de Julián Leszczynski y otra conquista de Mogomotsi Mokunyane para achicar distancias.

El partido se volvió más equilibrado, con errores de ambos lados y también con amonestaciones que influyeron en el desarrollo. Sin embargo, cuando el local insinuaba una remontada, Capibaras volvió a golpear en el momento justo: un try penal a pocos minutos del final terminó de liquidar el encuentro.

Con autoridad en el primer tiempo y control en los momentos clave, Capibaras XV se llevó una victoria contundente que lo ilusiona cada vez más. El equipo argentino sigue sumando, se mantiene en la pelea y llega firme a la recta decisiva del torneo.

Síntesis Cobras Capibarás XV

COBRAS BRASIL (19): 1- Lucas Marino, 2- Endy Willian Pinheiro, 3- Lautaro Facundo, 4- Cleber Dias, 5- Hélder Lúcio, 6- Renato Santos, 7- Matheus Claudio, 8- Adrio de Melo (C), 9- Gustavo Gobeti, 10- Joao Amaral, 11- Robert Ténorio, 12- Dion Khumalo, 13- Tasriq Mynhardt, 14- Robson Morais, 15-Rosko Specman

Suplentes: 16- Joao Arraez, 17- Brendon Alves, 18- Facundo Moreno, 19- Henrique Ferreira, 20- Mogomotsi Mokunyane, 21- André Arruda, 22- Julián Leszczynski, 23- Sergio Luna

Entrenador: Josh Reeves

CAPIBARAS XV (40): 1- Juan Ignacio Rodríguez, 2- Martín Vaca, 3- Enzo Avaca, 4- Lorenzo Colidio, 5- Franco Benítez, 6- Jerónimo Gómez Vara, 7- Felipe Villagrán, 8- Manuel Bernstein (C), 9- Juan Lovell, 10- Juan Bautista Baronio, 11- Gino Dicapua, 12- Bautista Estellés, 13- Bruno Heit, 14- Lautaro Cipriani, 15- Franco Rossetto

Suplentes: 16- Bernardo Lis, 17- Diego Correa,18- Ignacio Orsetti, 19- Juan Segundo Huber, 20- Bautista Grenón, 21- Alejo Sugasti, 22- Santiago Vítola, 23- Ignacio Dogliani

Entrenador: Nicolás Galatro

Puntos en el Primer Tiempo: 5' Try de Enzo Avaca, convertido por Juan Bautista Baronio (Cap), 25' Try de Lautaro Cipriani, convertido por Juan Bautista Baronio (Cap), 32' Try de Martín Vaca, convertido por Juan Bautista Baronio (Cap), 36' Try de Endy Willian Pinheiro (CB), 40' Try de Felipe Villagrán, convertido por Juan Bautista Baronio (Cap).

Resultado parcial: Cobras Brasil 5-28 Capibaras XV

Puntos en el Segundo Tiempo: 13' Try de Bautista Grenón (Cap), 24' Try y conversión de Julián Leszczynski (CB), 30' Try de Mogomotsi Mokunyane, convertido por Julián Leszczynski (CB), 77' Try Penal (Cap).

Resultado final: Cobras Brasil 19-40 Capibaras XV

Incidencias: PT 39' amarilla a Lucas Marino (CB), ST 18' amarilla a Bautista Grenón (Cap), 37' amarilla a Henrique Ferreira (CB)

Cancha: Estadio Nacional, San Pablo

Árbitro: Francisco González

Capibaras XV Brasil Súper Rugby Américas
