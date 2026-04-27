La Unión de Colón avanzó a cuartos de final de la Liga Argentina al vencer a Pico FC en el quinto y decisivo juego disputado en el estadio Carlos Delasoie.

La Unión de Colón se metió entre los ocho mejores equipos de la temporada 2025/26 de la Liga Argentina de Básquet. El Rojo de Colón avanzó de instancia al derrotar en el estadio Carlos Delasoie a Pico FC de La Pampa 83 a 79 en el quinto y decisivo juego de una de las series correspondiente a los octavos de final, Conferencia Sur.

Guido Cabrera con 22 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias, sumó 43 puntos de valoración en el triunfo local, mientras que por el lado visitante, Leonardo Mainoldi con 22 puntos, 6 rebotes y 2 asistencias, se anotó 30 puntos de valoración.

La Unión pasó la escoba

El Rojo entró mejor, supo tener paciencia, convirtió, jugó y le puso su ritmo al partido. Pico corrió de atrás y estuvo los primeros tres minutos sin poder convertir, sin embargo de a poco se encontró con el aro para descontar. Paso a paso y con un inicio trabajado, La Unión se quedó con el primero por 23 a 18.

Al segundo periodo regresó mejor el visitante que logró cerrar espacios, y sumar para llegar a liderar el tanteador. Hasta que La Unión reaccionó y con lo justo se fue al descanso arriba por 42 a 40.

A la vuelta del entretiempo, los de Morla supieron contener mejor la situación. Estuvieron más fuertes, intensos y con el juego más preciso. Los dirigidos por Martín Guastavino no fueron menos pero pagaron caros los errores en la falta de comunicación con algunas jugadas particulares que terminaron en pérdida. Los de Pico lo cerraron con victoria parcial por 66 a 69 aunque perdieron a su referente, Rodrigo Sánchez, por lesión.

El final fue intenso, digno de un quinto de juego. La definición no sería nada fácil, Pico pisó el acelerador pero los colonenses le pusieron freno a la historia. Con coraje, intensidad y algunas posesiones claves de presión defensiva, pasaron al frente. Con menos de 20 segundos por jugar Pico FC tuvo la bola para empatar pero la defensa del dueño de casa forzó una pérdida por ocho segundos que terminó siendo definitoria.

Como sigue el camino del Rojo en la Liga Argentina

La Unión festejó en su casa por 83 a 79, y se llevó el pase a cuartos de final, donde enfrentará a Santa Paula de Gálvez, con ventaja de localía. El elenco santafesino ingresó entre los ocho mejores del certamen al eliminar a Sportivo Suardi por 3 a 1 en una de las series correspondiente a los octavos de final, Conferencia Norte.

La serie comenzará el jueves 30 en el estadio Carlos Delasoie. El sábado 2 se disputará el segundo punto de la llave. El tercer punto se disputará en Gálvez el martes 5 de mayo. El hipotético cuarto juego fue programado para el jueves 7. Mientras que el hipotético quinto partido fue fixturado para el 12 de mayo.

Los otros cruces de cuartos de final de la Liga Argentina de Básquet serán los siguientes:

Lanús - Villa San Martín

La Unión de Colón - Santa Paula de Gálvez

San Isidro de San Francisco - Deportivo Viedma

Barrio Parque de Córdoba - Gimnasia y Esgrima La Plata